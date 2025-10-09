 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Equal Parts, Novo Nordisk Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Equal Parts, consolidateur de courtiers axé sur l'intelligence artificielle, a annoncé l'acquisition de Strategic Insurance, basé à Albuquerque.

nL6N3VQ0D7

** Novo Nordisk NVOb.CO a déclaré jeudi qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars afin d'obtenir l'accès à un candidat-médicament prometteur contre les maladies hépatiques, dans le cadre de la première transaction majeure du nouveau PDG du fabricant de médicaments danois visant à stimuler la croissance.

nL5N3VQ0LZ

** Lloyds Banking Group LLOY.L a déclaré qu'il rachèterait la participation de 49,9% de Schroders SDR.L dans la coentreprise de gestion de patrimoine formée par les deux entreprises en 2019.

nL6N3VK05S

** L'opérateur d'applications de paiement de SoftBank, PayPay Corp, a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

nL3N3VQ0G0

** Saudi Aramco 2222.SE a déclaré avoir achevé l'acquisition d'une participation de 22,5% dans sa coentreprise de raffinage et de pétrochimie Petro Rabigh 2380.SE auprès de Sumitomo Chemical 4005.T pour 2,63 milliards de riyals (701,8 millions de dollars), dans le cadre d'un plan de redressement de la coentreprise déficitaire.

nL3N3VQ0I3

** Brown & Brown (Europe) a acquis la totalité du capital social du courtier britannique en assurance numérique All Medical Professionals Limited (AMP).

nL6N3VQ0B5

