((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Once Upon a Farm, BBVA, CSX, Beta Technologies, Intesa Sanpaolo, ADNOC, Workiva; mises à jour: Electronic Arts, nomination du directeur général de CSX)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2000 GMT lundi:

** Once Upon a Farm, la société d'alimentation biologique pour bébés cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a révélé une hausse de son chiffre d'affaires semestriel dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière société à chercher à s'introduire en bourse dans un contexte de forte demande de la part des investisseurs.

nL3N3VG192

** La société espagnole BBVA BBVA.MC a déclaré que ses actionnaires et ceux de Sabadell SABE.MC qui apportent leurs actions dans le cadre de son offre publique d'achat hostile recevront un acompte sur dividendes record sur les résultats de 2025. nL5N3VG1MR

** L'investisseur activiste Ancora Holdings a accueilli favorablement la nouvelle selon laquelle l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O a remplacé son directeur général et a déclaré qu'il s'attendait à ce que son successeur trouve un partenaire de fusion. nL2N3VG0KX

** Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, la dernière entreprise à se joindre à la ruée pour profiter d'une hausse record du marché des actions. nL3N3VG0ST

** Le développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O a accepté de se vendre à un groupe d'investisseurs privés dans le cadre d'une transaction qui évalue le fabricant de "Battlefield" et "Madden NFL" à 55 milliards de dollars, ce qui, si elle est menée à bien, constituerait la plus grande acquisition par emprunt de l'histoire. nL3N3VG0PO

** CSX Corp CSX.O a nommé le vétéran Steve Angel au poste de directeur général, en remplacement de Joe Hinrichs, alors que l'opérateur ferroviaire américain fait face à la pression d'un investisseur activiste dans le contexte d'une consolidation rapide de l'industrie. nL3N3VG0Q9

** L'activité de gestion d'actifs d'Intesa Sanpaolo a atteint une taille raisonnable, a déclaré le directeur de la division de gestion de patrimoine de la banque italienne, interrogé sur l'intérêt potentiel d'un rapprochement avec son rival Generali Investments Holding. nL5N3VG0L8

** Un haut responsable de l'ADNOC d'Abu Dhabi s'est montré optimiste lundi quant à l'examen en cours par l'Union européenne de son rachat du fabricant allemand de plastiques Covestro

1COV.DE , mais a déclaré qu'il fallait trouver un équilibre entre les exigences légitimes et les demandes excessives.

nS8N3UY0CM

** Irenic Capital Management a pris une participation importante dans Workiva WK.N , estimant que le fabricant de logiciels d'information financière doit améliorer son efficacité opérationnelle, rafraîchir son conseil d'administration et envisager une vente potentielle. nL2N3VB0X4

** QatarEnergy a signé un accord à long terme avec la société allemande de gaz industriels Messer pour fournir de l'hélium de haute pureté, qui est utilisé dans une grande variété de technologies allant des scanners IRM à l'informatique quantique. nL3N3VG0M1

** Le directeur général de GSK GSK.L Emma Walmsley quittera ses fonctions à la fin de l'année et sera remplacée par Luke Miels, a déclaré le fabricant de médicaments, un changement surprenant alors que la société britannique cherche à relancer son pipeline et à naviguer dans l'incertitude des tarifs douaniers américains. nL3N3VG09F

** Ares Management ARES.N a déclaré lundi que ses fonds d'infrastructure avaient acheté Meade Pipeline pour environ 1,1 milliard de dollars, ajoutant un actif clé de gaz naturel à son activité énergétique américaine, alors que la demande d'électricité et de gaz augmente. nL3N3VG0JY

** Le danois Genmab GMAB.CO a accepté d'acquérir Merus NV

2GH.F MRUS.O , une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour un montant de 8 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés. nL2N3VG03Q

** TotalEnergies TTEF.PA vendra 50% de son portefeuille solaire en Amérique du Nord dans le cadre d'une transaction de 950 millions de dollars, a déclaré la société, ajoutant qu'elle prévoit également d'investir dans des actifs de production de gaz aux États-Unis, renforçant ainsi les approvisionnements futurs pour son activité principale. nL5N3VG060

** Synlait Milk SML.NZ a déclaré une perte nette annuelle beaucoup plus faible et a annoncé la vente de ses actifs de l'île du Nord pour 307 millions de dollars néo-zélandais (177,2 millions de dollars) à la société américaine Abbott Laboratories

ABT.N , ce qui a fait grimper ses actions en flèche.

nL2N3VF05M

** Les administrateurs de la chaîne de bijouterie en difficulté ont annoncé que Modella Capital, propriétaire de Hobbycraft, allait racheter la plupart des activités de la société américaine Claire's au Royaume-Uni et en Irlande.

nL3N3VG0H9

** Occidental Petroleum OXY.N négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à un minimum de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche. nL2N3VF03R

** MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, est en pourparlers exclusifs pour l'achat d'une part importante du groupe de médias portugais Impresa IMPA.LS , a déclaré Impresa samedi.

nL2N3VE059