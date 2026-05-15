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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft MSFT.O , a déclaré vendredi l'investisseur milliardaire, estimant que le géant technologique affichait une “valorisation très attractive”.

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** Le groupe de luxe français LVMH < LVMH.PA > a accepté de vendre la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre le gestionnaire de marques WHP Global et la société de confection G-III Apparel Group < GIII.O >, qui lèvent jusqu'à 850 millions de dollars pour financer l'opération, ont annoncé les sociétés jeudi.

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** La banque sud-coréenne Hana Bank va acquérir une participation de 1 000 milliards de wons (700 millions de dollars) dans Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, a indiqué la société holding de la banque dans un communiqué réglementaire.

nL1N41R1IF

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

G-III APPAREL GR
29,7500 USD NASDAQ +0,98%
LVMH
455,4500 EUR Euronext Paris -1,17%
MICROSOFT
409,4300 USD NASDAQ +1,09%
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