information fournie par Reuters 07/10/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Trilogy, Boeing, Intercontinental Exchange)

7 octobre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mardi:

** Qualcomm < QCOM.O > a déclaré avoir acquis Arduino, une société italienne à but non lucratif qui fabrique du matériel et des logiciels pour développer des prototypes de robots et d'autres gadgets électroniques.

nL6N3VO03A

** Le groupe familial allemand Knauf, fabricant de matériaux de construction, a déclaré que les tentatives de vente de ses activités en Russie, en cours depuis avril de l'année dernière, ont échoué. nL5N3VO0K1

** IKEA a acquis la société américaine de technologie logistique Locus, ont annoncé les deux sociétés, une opération qui, selon le distributeur suédois de meubles, rendra ses livraisons aux clients plus fluides et plus rapides, alors qu'il investit pour développer ses ventes en ligne. nL5N3VM06P

** Bishop Street Underwriters, soutenu par RedBird Capital Partners, a acquis Avid Insurance, une mandataire générale d'assurance (MGA) basée à Londres, a annoncé la société.

nL6N3VO0CY

** CapitaLand Ascendas REIT < CAPD.SI > a déclaré qu'elle allait acquérir trois propriétés industrielles et logistiques à Singapour pour environ 565,8 millions de dollars singapouriens (438 millions de dollars) auprès de Vita Partners, dans le cadre d'une campagne d'investissement domestique de 1,3 milliard de dollars singapouriens pour l'année. nL2N3VO00G

** Les actions de Trilogy Metals TMQ.N TMQ.TO ont plus que triplé leurs gains dans la matinée de mardi, atteignant un niveau record, après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10 % dans la société minière basée à Vancouver. nL6N3VO0H2

** Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'approbation antitrust de l'UE pour son acquisition de Spirit Aero Systems

SPR.N pour 4,7 milliards de dollars, avec des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l'UE qui devraient inclure la vente de certaines des activités de cette dernière, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire. nL2N3VO0J5

** Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mardi qu'il investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, marquant l'expansion du propriétaire de la Bourse de New York dans les marchés événementiels, alors que la classe d'actifs autrefois naissante gagne en popularité nL3N3VO0IO

Valeurs associées

BOEING CO
221,890 USD NYSE +1,02%
COMERICA INC
80,040 USD NYSE -0,19%
INTERCON EXCHANG
162,020 USD NYSE +1,87%
QUALCOMM
165,4600 USD NASDAQ -1,87%
SCIENCE APPS INT
101,2200 USD NASDAQ -1,57%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,580 USD NYSE +0,51%
TRILOGY METALS
9,050 CAD TSX +208,87%
VINCI COMPASS RG-A
10,6100 USD NASDAQ -1,03%
