Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT vendredi:

** Lyten a conclu un accord contraignant pour acquérir Revolt, l'ancien site de recyclage de batteries de Northvolt, a déclaré la startup américaine, deux semaines après avoir achevé son achat des actifs suédois de Northvolt en faillite.

nL6N4010HX

** Volkswagen < VOWG_p.DE > va conditionner la vente d'une participation majoritaire dans sa filiale Everllence à l'entrée de la holding Porsche SE < PSHG_p.DE > comme co-investisseur à hauteur de 10% dans le fabricant de gros moteurs marins, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

nL1N4000SA

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
91,800 EUR XETRA -1,66%
