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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** Les principaux actionnaires d'INWIT INWT.MI sont en train de mettre en place le financement d'une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d'antennes-relais de téléphonie mobile, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors qu'un litige contractuel oppose l'entreprise à ses deux principaux clients.

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** Amazon AMZN.O serait en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Decart dans le cadre d’une opération évaluée à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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** Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI ou pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources directement informées du dossier.

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** La société de capital-investissement GTCR et l'investisseur activiste Elliott Investment Management sont en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a déclaré vendredi une source proche du dossier.

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** La société d’investissement spécialisée dans l’hôtellerie TKO LLC a annoncé vendredi avoir soumis une offre de 2 milliards de dollars, entièrement en numéraire, pour acquérir le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust SVC.O , dans le cadre d’une opération qui apporterait à cette société d’investissement immobilier les liquidités nécessaires pour réduire sa dette.

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