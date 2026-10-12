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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** Les principaux actionnaires d'INWIT INWT.MI sont en train de mettre en place le financement d'une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d'antennes-relais de téléphonie mobile, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors qu'un litige contractuel oppose l'entreprise à ses deux principaux clients.

(nL1N45Y06D)

** Amazon AMZN.O serait en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Decart dans le cadre d’une opération évaluée à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

(nL6N45X080)

** Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI ou pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources directement informées du dossier.

(nL6N45W068)

** La société de capital-investissement GTCR et l'investisseur activiste Elliott Investment Management sont en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a déclaré vendredi une source proche du dossier.

(nL4N45V1DZ)

** La société d’investissement spécialisée dans l’hôtellerie TKO LLC a annoncé vendredi avoir soumis une offre de 2 milliards de dollars, entièrement en numéraire, pour acquérir le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust SVC.O , dans le cadre d’une opération qui apporterait à cette société d’investissement immobilier les liquidités nécessaires pour réduire sa dette.

(nL4N45V1BS)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMAZON.COM
262,4300 USD NASDAQ +3,29%
CCC INTELL SLTN
7,0200 USD NASDAQ +6,85%
CCC INTELL SLTN
8,7200 USD NASDAQ -0,34%
INWIT
7,095 EUR MIL +1,00%
NVIDIA
229,2800 USD NASDAQ -0,57%
SERVICE REIT RG-SBI
7,1500 USD NASDAQ +14,95%
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    Les ‌anticipations d'inflation à court terme des ménages ​dans la zone euro ont augmenté, même si celles à plus long terme restent bien ancrées ​autour de l'objectif de 2% fixé par la Banque ​centrale européenne (BCE), a déclaré ⁠jeudi Olaf Sleijpen, membre de ... Lire la suite

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