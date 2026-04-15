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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: CoreWeave, Mises à jour: Standard Life)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** La société de négoce Jane Street s'est engagée à verser environ 6 milliards de dollars pour les services en nuage de CoreWeave < CRWV.O >, ce qui représente le troisième accord majeur pour la société de néocloud soutenue par Nvidia en une semaine et souligne l'augmentation de la demande de capacité informatique.

nL4N40Y154

** Standard Life < SDLF.L > a accepté d'acheter les activités britanniques de son rival néerlandais Aegon < AEGN.AS > pour 2 milliards de livres (2,7 milliards de dollars), ont déclaré les entreprises mercredi, élargissant la portée du groupe d'épargne-retraite britannique à 16 millions de clients.

nL6N40Y0B6

** Inszone Insurance Services a acquis Insurance Resources Group, basé à Olathe, au Kansas, a annoncé la société mardi.

nL6N40Y0EQ

** L'entreprise pétrolière publique Sonangol n'a reçu aucune communication officielle du Botswana signalant son désir d'acquérir une participation dans la nouvelle raffinerie angolaise de Lobito, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, a déclaré un cadre supérieur de l'entreprise mardi en fin de journée.

nL8N40X1II

** NFP, propriété d'Aon, a acquis The Hamilton Group, un courtier d'assurance multidisciplinaire basé à Cedar Knolls, dans le New Jersey.

nL6N40X16U

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AEGON
6,8520 EUR Euronext Amsterdam -0,32%
COREWEAVE
119,5600 USD NASDAQ +0,73%
STANDARD LIFE
767,250 GBX LSE +0,10%
STANDARD LIFE
754,100 GBX LSE +1,55%
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