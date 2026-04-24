((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** Le géant français de l'énergie TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi avoir accepté d'investir dans un projet de parc éolien terrestre et de stockage d'énergie au Kazakhstan, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, dont environ 75 % seront financés par des fonds externes, a indiqué la société.

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** Monte dei Paschi di Siena <BMPS.MI > pourrait envisager de céder sa participation dans l'assureur Generali <GASI.MI > dans le cadre de ses futurs plans de développement, mais ne le ferait que si le gouvernement de Rome approuvait l'acheteur, a déclaré une source proche du dossier.

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** La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere a accepté d'acheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha pour un montant non divulgué, dans le but de stimuler ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés.

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