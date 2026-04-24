Deux CRS soupçonnés d'une agression à Nice seront jugés pour violences et vol

Deux CRS seront jugés pour des violences et un vol commis le week-end dernier dans un quartier de Nice sur un homme qui a dénoncé une brutale agression, vidéos de la scène à l'appui ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Deux CRS seront jugés pour des violences et un vol commis le week-end dernier à Nice sur un homme qui a dénoncé une brutale agression, vidéos de la scène à l'appui.

A l'issue de leur garde à vue entamée mercredi, les deux policiers font l'objet d'une convocation par procès-verbal (CPPV) en vue d'être jugés devant le tribunal correctionnel le 1er juin, a indiqué vendredi le procureur de Nice Damien Martinelli.

Les versions des fonctionnaires et du plaignant divergent sur le déroulement des faits qui se sont produits samedi vers 05h00 dans le quartier populaire de l'Ariane, à Nice.

Une vidéo de l'agression, filmée par un riverain, a circulé sur les réseaux sociaux et montre l'homme, né en 2003, recevoir "de nombreux coups notamment à la tête" alors qu'il est au sol, décrit le parquet. Il est également traîné par terre par les cheveux.

L'analyse des images de vidéoprotection de la ville "tend à conforter les déclarations de la victime" et suggère que les deux policiers "étaient en état d’ébriété avancé", précise le procureur.

Les CRS seront jugés pour "violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours en réunion et en état d'ivresse manifeste et vol en réunion avec violences".

L'homme agressé a expliqué aux enquêteurs "qu’une dispute a éclaté avec deux individus alcoolisés qui pensaient avoir été insultés par lui alors qu'il téléphonait dans sa voiture", explique le parquet.

"Blessée et choquée", la victime s'est vue prescrire une incapacité totale de travail de quatre jours.

- "C'est nous la police" -

"J’ai des bleus, des ouvertures partout sur le corps, au dos, aux genoux, aux bras", a témoigné le jeune homme âgé de 22 ans dans le quotidien Nice Matin.

Il y explique qu'après une soirée entre amis, il a été déposé en bas de chez lui, décidant de s'installer quelques instants dans son fourgon, stationné devant son immeuble pour "dessoûler" avant de monter chez lui.

Selon son témoignage, il se disputait au téléphone avec un interlocuteur lorsque deux hommes alcoolisés, pensant avoir été insultés, s'en sont pris à lui et l'ont passé à tabac.

"Tandis qu’il était au sol, un des mis en cause lui dérobait différents objets tombés dont une somme de 100 euros et son permis de conduire", précise le parquet.

Lorsque la victime a demandé à son voisin d'appeler la police, les deux mis en cause ont répondu "c'est nous la police".

Après diffusion de la video dans les médias, les fonctionnaires de police, nés en 1998 et 1999, se sont présentés mercredi aux services de police avec leur hiérarchie.

Ils ont affirmé avoir été menacés et insultés en leur qualité de CRS, rapporte le parquet selon lequel ils ont exprimé "des regrets quant à leur comportement".

Ils ont reconnu avoir consommé de l'alcool tout en affirmant "être restés maîtres d’eux-mêmes", selon le parquet. Quant aux faits de vol, un policier dit avoir récupéré des éléments au sol dont des billets pensant qu’ils appartenaient à son collègue.

Selon la presse locale, les deux hommes, sans antécédents judiciaires, font partie d’une CRS de maintien de l’ordre, en déplacement à Nice, qui intervient dans les cités sensibles.

Un juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de placement sous contrôle judiciaire des mis en cause jusqu’à l'audience avec l’interdiction de détenir ou porter une arme et l’interdiction de paraître à Nice.

"Le ministre de l’Intérieur a pris acte de la décision du parquet et a demandé au directeur général de la police nationale (DGPN) de diligenter une enquête administrative", a réagi auprès de l’AFP l'entourage de Laurent Nuñez.