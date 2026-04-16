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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** La division de raffinage de la société pétrolière publique Sonangol, Sonaref, n'a reçu aucune communication officielle du Botswana signalant son désir d'acquérir une participation dans la nouvelle raffinerie angolaise de Lobito, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, a déclaré un cadre supérieur de la société mardi en fin de journée.

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** La BasisBank de Géorgie, détenue par le conglomérat chinois Hualing Group, a acquis une participation de 95,99% dans la Liberty Bank, la troisième plus grande banque du pays du Caucase du Sud, a déclaré la BasisBank jeudi.

nL8N40Z0G0 ** Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion < JD.L > a vendu la totalité de sa participation de 9,1% dans Applied Nutrition < APNA.L > pour environ 49 millions de livres (66,47 millions de dollars), a déclaré un teneur de livre jeudi.

nL6N40Z0HB ** Fred Blackford, un investisseur technologique britannique qui dirige Future Positive Global, a accumulé une participation de plus de 500 millions de dollars dans ByteDance, propriétaire de TikTok, a-t-il déclaré au FT dans une interview publiée jeudi.

nL6N40Z0AF ** Elliott Investment Management a déclaré jeudi avoir pris une participation dans Daikin < 6367.T > et pense que le fabricant de climatiseurs devrait améliorer ses marges et le rendement pour les actionnaires et revoir ses actifs non essentiels.

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