Frappes russes nocturnes en Ukraine, au moins 19 morts

Le corps d'un civil gît au sol, caché par une couverture, après une frappe russe à Kiev, le 16 avril 2026 ( AFP / Serhii Okunev )

Des frappes russes massives sur l'Ukraine ont fait au moins 19 morts dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment à Kiev et Odessa, ont indiqué jeudi les autorités ukrainiennes, ces attaques étant parmi les plus meurtrières de ces dernières semaines.

"Honnêtement, c'est horrible. Toute la nuit on nous a bombardés — ils n'ont pas arrêté, même pas une demi-heure", a témoigné auprès de l'AFP Tetiana, une habitante de la ville portuaire d'Odessa (sud), dont la fenêtre a volé en éclats.

Les tirs de missiles et de drones ont également fait au moins 111 blessés à travers le pays, selon les autorités de plusieurs régions.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué que ces frappes visaient des sites militaro-industriels et des infrastructures énergétiques utilisées par l'armée ukrainienne, assurant, comme d'habitude, que toutes les cibles avaient été atteintes.

En visite jeudi aux Pays-Bas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à observer une minute de silence pour les victimes, "de simples personnes, des enfants, des civils tués par la folie russe", a-t-il souligné.

Les négociations entre Moscou et Kiev pour mettre fin au conflit en Ukraine sont au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, qui a détourné l'attention de Washington.

- "Attaque atroce" -

Depuis le déclenchement en 2022 de son invasion de l'Ukraine - pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale -, la Russie attaque presque chaque nuit le pays voisin à l'aide de missiles et de centaines de drones. Récemment, elle a aussi intensifié les raids aériens diurnes.

En 24 heures, l'armée russe a lancé 659 nouveaux drones et 44 missiles contre l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui dit avoir intercepté 636 des premiers et 31 des seconds.

Le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, a dénoncé "une nouvelle attaque atroce". "La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a échoué, et c'est pourquoi elle choisit de terroriser délibérément les civils", a-t-il estimé sur X.

"La Russie mise sur la guerre" et ne mérite "aucune levée de sanctions", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a annoncé mercredi que les États-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, qui avait été décidée pour atténuer l'impact de l'envolée du cours du baril provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Incendie déclenché par une frappe russe sur un site de recyclage à Kiev, le 16 avril 2026 ( AFP / Serhii Okunev )

La Russie a relativisé la portée de cette annonce qu'elle a qualifiée de "prévisible". "Depuis des années, nous vivons sous le poids des sanctions (...) Nous avons déjà appris à en minimiser l'impact", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

- "Ensevelis" -

Des dizaines de milliers de civils ont été tués en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

La dernière attaque nocturne a fait au moins neuf morts et 23 blessés à Odessa.

Des pompiers ukrainiens interviennent sur un site touché par une frappe russe, à Kiev le 16 avril 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

"On s'est réveillés à cause d'une frappe et on a été tout à coup ensevelis sous les meubles. Les plafonds se sont effondrés", a témoigné auprès de l'AFP Roman, un habitant.

"Ma femme et moi avons essayé de sortir. Elle s'est précipitée vers notre fils et a crié +Il lui manque la moitié de la tête!+", a-t-il dit.

A Kiev, quatre personnes ont été tuées, dont un garçon de 12 ans, et 48 autres blessées.

"Ma mère et mon petit frère de deux ans (...) ont survécu grâce à un miracle parce que le toit s'est effondré sur eux", a confié Ieva, 19 ans, dont la maison a été entièrement détruite.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes détonations pendant la nuit dans la capitale et vu d'importants panaches de fumée noire s'élever au-dessus du centre-ville à l'aube.

Cinq personnes ont également été tuées dans la région de Dnipropetrovsk (centre), et une autre à Merefa, dans la région de Kharkiv (est), selon les autorités ukrainiennes.

Jeudi dans la journée, une autre personne a perdu la vie dans une attaque russe contre une station-service près de Soumy (nord).

Côté russe, une adolescente de 14 ans et une jeune femme ont été tuées et cinq autres personnes blessées dans une attaque nocturne de drones ukrainiens contre la ville portuaire de Touapsé, sur les rives de la mer Noire, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.

Fumées dans le ciel de Kiev après des frappes russes, le 16 avril 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

La ville abrite une raffinerie de pétrole et a été visée par des frappes ukrainiennes à plusieurs reprises dans le passé.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que les systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté et détruit 207 drones ukrainiens dans la nuit.