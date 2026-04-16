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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 13:28

(Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, PepsiCo, Travelers, précisions sur Boeing, BNY, J.B. Hunt Transportation Services et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC :

SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et fournisseur de NVIDIA

NVDA.O , a publié jeudi une hausse de 58% de son bénéfice au premier trimestre, atteignant des niveaux records qui ont largement dépassé les prévisions du marché grâce à la forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

Ces résultats indiquent que la demande est restée forte pour les concepteurs de puces d'IA tels que NVIDIA, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et BROADCOM AVGO.O .

* PEPSICO PEP.O - Le géant américain des boissons et des snacks a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tout en maintenant ses objectifs annuels, des récentes baisses de prix pratiquées sur ses principales marques de snacks ayant contribué à relancer la dynamique des ventes aux États-Unis.

L'action grappille 0,7% avant-Bourse dans des échanges volatils.

* TRAVELERS TRV.N - Le géant de l'assurance dommages a publié une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce en partie à des pertes liées aux catastrophes naturelles moins importantes que l'année précédente, où les résultats avaient été durement touchés par les incendies de forêt à Los Angeles.

L'action perd 3% en avant-Bourse.

* CHARLES SCHWAB SCHW.N doit publier ses résultats avant l'ouverture de Wall Street, tandis que ceux de NETFLIX NFLX.O sont attendus après la clôture des marchés.

* BOEING BA.N - El Al Israel Airlines ELAL.TA a déclaré jeudi qu'elle exerçait son option d'achat de six 787-9 Dreamliner supplémentaires auprès de Boeing, évoquant un projet à long terme visant à accroître ses capacités et à améliorer sa rentabilité.

Le groupe recrute par ailleurs entre 100 et 140 ouvriers d'usine par semaine, soit un rythme jamais atteint depuis 2024, le constructeur aéronautique américain remplaçant les départs à la retraite et renforçant ses effectifs pour faire face à l'augmentation des cadences de production et au lancement de nouveaux modèles, a déclaré un responsable syndical.

* LIVE NATION LYV.N et sa filiale Ticketmaster ont exercé illégalement un monopole sur les marchés américains de l'événementiel, a déclaré mercredi un jury new-yorkais, à l'issue d'un procès portant sur les pratiques de l'entreprise dans ses relations avec les salles de spectacles et les artistes.

* VOYAGER TECHNOLOGIES VOYG.N bondit de 7,9% en avant-Bourse après que la Nasa a signé une commande pour que la société conduise la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), une première pour le groupe.

* J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES JBHT.O - La société américaine de transport routier a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre, les mesures de réduction des coûts et l'augmentation des volumes dans ses principaux segments ayant largement compensé la hausse des coûts de carburant.

* BNY BK.N a publié jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, bénéficiant de solides revenus de commissions et d'une augmentation de la valeur des actifs de ses clients.

* ALLBIRDS BIRD.O - Le fabricant de chaussures, dont l'action s'est envolée mercredi de 400% après que le groupe a dit vouloir se lancer dans l'intelligence artificielle (IA) et se rebaptiser "NewBird AI", perd 34,2% en avant-Bourse jeudi.

* FORD MOTOR F.N - Doug Field, un ancien cadre de Tesla et d'Apple, à la tête des véhicules électriques et des technologies avancées de Ford pendant près de cinq ans, va quitter le mois prochain le constructeur automobile américain, a annoncé ce dernier mercredi soir.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)

Valeurs associées

ALLBIRDS RG-A
10,9100 USD NASDAQ -35,79%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
278,2600 USD NASDAQ +7,80%
BANK OF NY MELLON
134,850 USD NYSE +2,13%
BOEING CO
218,850 USD NYSE -2,33%
BROADCOM
398,4700 USD NASDAQ +0,44%
CHARLES SCHWAB
92,630 USD NYSE -7,64%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 578,72 Pts Index Ex +0,24%
EL AL ISRAEL
4,9400 USD OTCBB 0,00%
FORD MOTOR
12,430 USD NYSE -2,13%
J.B.HUNT TRANSP
238,3200 USD NASDAQ +6,31%
LIVE NATION ENT
160,540 USD NYSE +3,03%
NASDAQ Composite
24 102,70 Pts Index Ex +0,36%
NETFLIX
107,7900 USD NASDAQ +0,07%
NVIDIA
198,3500 USD NASDAQ -0,26%
PEPSICO
158,3800 USD NASDAQ +2,28%
S&P 500 INDEX
7 041,28 Pts CBOE +0,26%
TRAVELERS COS
298,800 USD NYSE -0,20%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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