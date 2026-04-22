((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** Uber UBER.N a réalisé un investissement dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo pour un montant non divulgué, marquant la première fois que la société de covoiturage investit dans une entreprise française, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

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** Les actions de Deutsche Telekom DTEGn.DE ont chuté de 1,5 % suite à des informations faisant état de négociations potentielles de fusion entre le conglomérat allemand des télécommunications et la société américaine T-Mobile US

TMUS.O , ce qui serait la plus grande fusion publique jamais réalisée si elle se concrétisait.

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