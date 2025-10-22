((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** GE Vernova < GEV.N > a déclaré mardi qu'il paierait 5,28 milliards de dollars pour acheter les 50% de parts qu'il ne possède pas encore dans le fabricant de transformateurs Prolec GE, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande d'équipements de réseau.

nL4N3W21LZ

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > a rejeté mardi une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance < PSKY.O >, selon une source, et la société a annoncé qu'elle explorerait ses options pour la vente de l'entreprise.

nL4N3W20YN