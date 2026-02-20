((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute ConocoPhillips)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT vendredi:

** ConocoPhillips COP.N étudie la possibilité de vendre certains de ses actifs dans le bassin du Permien dans le cadre d'une rationalisation plus large de son portefeuille, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3ZG19X

** Axel Springer soutiendra un consortium dirigé par Dovid Efune dans une offre de 500 millions de livres (673,95 millions de dollars) pour le Telegraph Media Group, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters. nL4N3ZG0PJ

** Pleasant Lake Partners a révélé une participation d'environ 10% dans le fabricant de jouets Funko FNKO.O et a déclaré que la société devrait envisager des alternatives stratégiques, y compris la possibilité d'une vente, selon un dépôt réglementaire datant de jeudi. nL6N3ZG0O6

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > vendra la totalité de sa participation de 70,68% dans son unité indienne cotée en bourse < NOIN.BO > à un consortium dirigé par un fonds d'investissement privé pour environ 159 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration mondiale plus large. nL4N3ZG07G

** Swiss Re Corporate Solutions a accepté d'acquérir les activités mondiales de crédit commercial et de cautionnement de QBE Insurance Group, un portefeuille qui devrait générer des revenus annuels d'environ 200 millions de dollars. nL6N3ZG00M

** J&F, la société holding détenue par la famille milliardaire brésilienne Batista, envisage d'acquérir une participation de contrôle dans CSN Cimentos, l'unité de ciment du groupe sidérurgique et minier brésilien CSN < CSNA3.SA >, a rapporté le journal local O Estado de S. Paulo. nL1N3ZF1EZ