Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy < CVE.TO > a déclaré qu'il achèterait MEG Energy < MEG.TO > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 7,9 milliards de dollars canadiens (5,68 milliards de dollars), y compris la dette, pour créer l'une des plus grandes sociétés de sables bitumineux au Canada.

** Air Liquide < AIRP.PA > a signé un accord contraignant pour acheter la société sud-coréenne DIG Airgas à Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, la valorisant à 2,85 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars), a déclaré le groupe français de gaz industriels.

** L'investisseur activiste Cevian Capital a pris une participation de 3,02 % dans le fabricant de peintures Dulux AkzoNobel < AKZO.AS >, a indiqué l'AFM, l'autorité néerlandaise de régulation des marchés, ce qui témoigne de la confiance dans la stratégie à long terme du groupe néerlandais.

** Le directeur général et actionnaire principal d'Apollo Hospitals < APLH.NS > en Inde, Suneeta Reddy, a cédé une participation de 1,3 % par le biais d'une transaction de bloc, a déclaré la société.

** Le taïwanais Yageo < 2327.TW > a relevé jeudi de 7 % le prix de son offre publique d'achat sur le japonais Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'il attend l'autorisation du gouvernement japonais pour des raisons de sécurité nationale.

** Le groupe coopératif néo-zélandais Fonterra < FCG.NZ > a annoncé qu'il allait vendre ses activités mondiales de consommation et ses activités associées au grand groupe laitier français Lactalis pour 3,845 milliards de dollars néo-zélandais (2,24 milliards de dollars), ce qui a fait bondir ses actions à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans.

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce < DAY.N > pour 12,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération de rachat dont les dirigeants espèrent qu'elle contribuera à développer les capacités de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.

