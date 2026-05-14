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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Tate & Lyle)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13h30 GMT:

**La société britannique Tate & Lyle < TATE.L > a déclaré être en pourparlers avec son concurrent américain Ingredion < INGR.N > au sujet d'un éventuel rachat du fabricant d'ingrédients alimentaires, évalué à 2,74 milliards de livres sterling (3,70 milliards de dollars), après avoir reçu plusieurs propositions.

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** Eneos Holdings < 5020.T > a annoncé qu'elle allait racheter la participation de 50 % détenue par le géant américain Chevron CVX.N dans Singapore Refining Company ainsi que d'autres actifs en Asie du Sud-Est et en Australie pour près de 2,2 milliards de dollars, marquant ainsi sa première incursion dans le secteur du raffinage en dehors du Japon.

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** Le groupe hospitalier privé britannique Spire Healthcare < SPI.L > a annoncé avoir reçu une proposition de rachat d'une valeur de 1 milliard de livres sterling (1,35 milliard de dollars) de la part de son deuxième actionnaire, Toscafund Asset Management, ce qui a fait grimper son action de plus de 40 %.

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** Mitsui Sumitomo Insurance (MSI), filiale de MS&AD, a finalisé l'acquisition, annoncée précédemment, d'une participation de 18 % dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour environ 1,44 milliard de dollars, a annoncé la société lundi.

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** Brookfield Asset Management < BAM.N > s'apprête à acquérir World Freight Company (WFC) pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès des sociétés d'investissement EQT < EQTAB.ST > et PAI Partners, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

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** Le groupe de défense émirati EDGE a conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 80 % dans la société italienne Costruzioni Motori Diesel (CMD), a-t-il annoncé, alors que le conglomérat public étend sa présence en Europe.

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** Siemens < SIEGn.DE > a annoncé avoir conclu un accord pour racheter l'activité principale du groupe italien de technologie ferroviaire MERMEC afin de renforcer son portefeuille ferroviaire et d'accéder au marché italien.

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** Le diffuseur britannique ITV a déclaré qu'il poursuivait des « discussions actives » en vue de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, alors qu'il prévoit une hausse de ses recettes publicitaires grâce à la Coupe du monde en juin et juillet.

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** LY Corp, filiale de SoftBank < 4689.T >, a déclaré qu'elle et Bain Capital avaient relevé leur offre sur Kakaku.com < 2371.T >, valorisant l'opérateur du site de comparaison de prix à 4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l'offre concurrente de la société d'investissement suédoise EQT < EQTAB.ST >.

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** La société brésilienne Amaggi a accepté d’acquérir une participation de 40 % dans FS, l’un des principaux producteurs d’éthanol de maïs du pays, ont déclaré mercredi les deux entreprises à Reuters, marquant ainsi l’entrée du groupe agroalimentaire dans ce secteur en pleine croissance qui gagne du terrain face aux biocarburants à base de canne à sucre.

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** La National Australia Bank < NAB.AX >, première banque aux entreprises d'Australie, a annoncé avoir acquis la totalité de Banked, un fournisseur privé de solutions de paiement, dont elle détenait une participation minoritaire.

nL4N41Q1ZG

Fusions / Acquisitions

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ENEOS HLDGS
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ENEOS HLDGS
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EQT
27,960 EUR Tradegate -0,32%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
INGREDION
103,400 USD NYSE -2,45%
LY CORP
2,8100 USD OTCBB 0,00%
NATIONAL AUSTRAL
22,725 EUR Tradegate -0,92%
Pétrole Brent
105,56 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
101,09 USD Ice Europ +0,10%
SIEMENS
273,350 EUR XETRA +2,46%
SPIRE HEALTH GRO
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TATE & LYLE
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