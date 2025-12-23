((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** La compagnie nationale d'énergie azerbaïdjanaise SOCAR a signé un accord pour acheter la centrale électrique au gaz naturel de Gama Enerji dans la province centrale turque de Kirikkale, a déclaré une source familière avec le sujet.

** Samsung Electronics < 005930.KS > a annoncé un accord de 1,8 milliard de dollars pour acquérir l'unité de technologie de conduite autonome de la société allemande ZF Friedrichshafen afin de la combiner avec son activité audio et d'offrir des plates-formes embarquées de nouvelle génération.

** L'Australian Retirement Trust (ART) va acquérir une participation de près de 20 % dans le centre commercial emblématique Westfield Sydney de Scentre Group < SCG.AX > pour 864 millions de dollars australiens (575,68 millions de dollars), a déclaré le propriétaire du centre commercial.

