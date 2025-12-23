 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** La compagnie nationale d'énergie azerbaïdjanaise SOCAR a signé un accord pour acheter la centrale électrique au gaz naturel de Gama Enerji dans la province centrale turque de Kirikkale, a déclaré une source familière avec le sujet.

nL8N3XT0DM

** Samsung Electronics < 005930.KS > a annoncé un accord de 1,8 milliard de dollars pour acquérir l'unité de technologie de conduite autonome de la société allemande ZF Friedrichshafen afin de la combiner avec son activité audio et d'offrir des plates-formes embarquées de nouvelle génération.

nL1N3XT06A

** L'Australian Retirement Trust (ART) va acquérir une participation de près de 20 % dans le centre commercial emblématique Westfield Sydney de Scentre Group < SCG.AX > pour 864 millions de dollars australiens (575,68 millions de dollars), a déclaré le propriétaire du centre commercial.

nL4N3XT06Y

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,20 USD Ice Europ +0,24%
Pétrole WTI
58,15 USD Ice Europ +0,38%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank