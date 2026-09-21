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(Ajouts: Priority Technology Holdings)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13h30 GMT:

** Le fournisseur de solutions de paiement et bancaires Priority Technology Holdings PRTH.O a annoncé avoir accepté d'être retiré de la cote par un groupe dirigé par son président-directeur général, Thomas Priore, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.

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** Le fabricant américain de spiritueux Sazerac a lancé une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de la société de boissons Berentzen BEZ.DE à 5,55 € (6,37 $) par action, offre soutenue par le conseil de surveillance et le directoire de Berentzen.

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** La société australienne Telix Pharmaceuticals TLX.AX a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société allemande ITM Isotope Technologies Munich SE pour environ 1,65 milliard de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette, renforçant ainsi ses ambitions dans le domaine des produits radiopharmaceutiques.

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** Le groupe public China Rare Earth Group est en pourparlers pour acquérir Shenghe Resources 600392.SS , ont indiqué deux sources proches du dossier. Cette opération permettrait de consolider le contrôle de Pékin sur le secteur et donnerait à l’entreprise une participation dans l’un des projets de Washington liés aux terres rares.