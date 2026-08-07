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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 15:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Guotai Junan International, Dream Finders Homes Mises à jour: Genel Energy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** La société Guotai Junan International < 1788.HK >, cotée à Hong Kong,a déclaré avoir reçu une proposition conditionnelle de retrait de la cote de la part de Guotai Haitong Securities < SH.601211 >,la société mère cherchant à rationaliser ses activités internationales à la suite de la méga-fusion de l'année dernière.

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** Genel Energy < GENL.L >, société axée sur le Kurdistan,a rejetél’offre publique d’achat de 202 millions de livres sterling (271,8 millions de dollars)de la société pétrolière norvégienne DNO < DNO.OL >, en expliquant que celle-ci sous-évaluait fondamentalement la société cotée à Londres.

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** Dream Finders Homes < DFH.N > a annoncé son intention d’acquérir son concurrent Beazer Homes < BZH.N > dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’une valeur d’environ 2,2 milliards de dollars, dette comprise, dans le but de se développer et de devenir le sixième constructeur immobilier américain sur un marché immobilier difficile.

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** La société israélienne Ratio Petroleum Energy < RTPTp.TA > a relevé son offre publique d'achat sur Pharos Energy < PHARP.L > à environ 146,4 millions de livres sterling (196,97 millions de dollars), surenchérissant ainsi sur son concurrent, le producteur pétrolier Serica Energy < SQZ.L >, et regagnant ainsi la recommandation du conseil d'administration.

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** BP < BP.L > a accepté d’acquérir la participation de 70 % détenue par la société australienne Woodside Energy < WDS.AX > dans le projet gazier Calypso à Trinité-et-Tobago, a-t-elle annoncé jeudi, devenant ainsi propriétaire à part entière de cette importante découverte en eaux profondes encore à un stade précoce.

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** Advanced Micro Devices < AMD.O > a annoncé jeudi qu’elle allait racheter la start-up spécialisée dans les puces Taalas pour un montant non divulgué, renforçant ainsi ses capacités technologiques tout en s’implantant sur le marché en pleine expansion des charges de travail d’inférence en IA.

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** Apollo Global < APO.N > a conclu un accord pour racheter la compagnie aérienne low-cost européenne easyJet < EZJ.L > dans le cadre d’une opération valorisant la compagnie à environ 5,7 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars), ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que le concurrent Castlelake a renoncé à ses prétentions.

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** Axa XL, qui détient actuellement environ 49% de S-RM, a accepté d’acquérir les actions restantes de ce cabinet de conseil spécialisé dans le renseignement d’entreprise et la cybersécurité.

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Fusions / Acquisitions

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DNO -A-
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DREAM FINDERS RG-A
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