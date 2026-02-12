((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Telegraph Media, Thyssenkrupp; Mises à jour: Schroders)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT jeudi:

** La société britannique Schroders SDR.L est rachetée par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans le cadre de la plus grande acquisition jamais réalisée par un gestionnaire de fonds européen, ce qui signifie la fin de l'indépendance pour la société londonienne vieille de 222 ans.

** La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a déclaré jeudi qu'elle avait décidé d'intervenir dans le projet d'acquisition du Telegraph Media Group par le propriétaire du Daily Mail, DMGT, pour des raisons d'intérêt public et de concurrence. nL8N3Z817Y

** Les mesures prévues par l'UE pour protéger le secteur sidérurgique battu de l'Union ont stimulé le sentiment des investisseurs et renforcé la position de Thyssenkrupp TKAG.DE dans les pourparlers de vente de sa division acier à l'indien Jindal Steel International, a déclaré son directeur général jeudi. nL1N3Z8073

** La société de capital-investissement Platinum a accepté de vendre la société espagnole de gestion des déchets Urbaser à Blackstone BX.N et EQT EQTAB.ST pour un montant de 6,6 milliards de dollars, a déclaré la société. nL6N3Z80FS

** Shell étudie des options stratégiques afin de dégager une valeur à long terme pour son unité de production d'énergie renouvelable Sprng, a déclaré la société jeudi. nL6N3Z80Q3

** Le plus grand distributeur alimentaire européen Carrefour

CARR.PA a annoncé la vente de son unité roumaine à Paval Holding pour 823 millions d'euros (976 millions de dollars).

** L'offre publique d'achat de Toyota Motor 7203.T sur Toyota Industries 6201.T a été prolongée jusqu'au 2 mars après qu'elle ait semblé ne pas obtenir les votes nécessaires des actionnaires face à l'opposition farouche de l'actionnaire activiste Elliott Investment. nL1N3Z806C

** L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse DB1Gn.DE a déclaré mercredi qu'il achèterait la participation restante de 20 % de General Atlantic dans le fournisseur de données, d'analyses et d'indices ISS STOXX pour 1,1 milliard d'euros (1,31 milliard de dollars). nL4N3Z72F7