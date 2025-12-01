((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:
** TotalEnergies < TTEF.PA > va vendre une participation de 40% dans deux licences d'exploration offshore au Nigeria à Chevron < CVX.N >, dans le but de renforcer la collaboration entre les géants français et américain de l'énergie, a déclaré la société.
** HICL Infrastructure < HICL.L > et The Renewables Infrastructure Group < TRIG.L > (TRIG) ont déclaré qu'ils avaient abandonné leur projet de fusion après que le conseil d'administration de HICL a déclaré qu'il ne pouvait pas aller de l'avant sans un large soutien de ses investisseurs.
