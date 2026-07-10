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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** La société d'investissement américaine Apollo Global Management < APO.N > a annoncé une offre de 5,7 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars) sur easyJet < EZJ.L >, surpassant ainsi l'offre concurrente de Castlelake et ouvrant la voie à une éventuelle bataille pour le rachat de l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe.

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** Aviva a signé un accord en vue d’acquérir les 26 % restants du capital d’Aviva Life Insurance Company India Ltd (Aviva India) auprès de Dabur Invest Corp (DIC), son partenaire local dans le cadre d’une coentreprise. nL6N43C0G4

** Le groupe Marex va acquérir la société de compensation Bright Point International (BPI), basée à Singapour, a annoncé jeudi soir l’entreprise, qui cherche ainsi à étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique et à accéder aux marchés chinois.

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** La State Bank of India < SBI.NS > va céder une participation de 1,42 % dans sa filiale de gestion d’actifs SBI Funds Management < SBIA.NS > à 30 investisseurs pour un montant de 16,55 milliards de roupies (173,5 millions de dollars) dans le cadre d’un placement préalable à l’introduction en bourse, a annoncé jeudi l’établissement bancaire.

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