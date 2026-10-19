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(Ajouts: Hansoh Pharmaceutical et DXC Technology Mises à jour: Silgan Holdings et Merck KGaA)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 20 h 30 GMT:

** La société de services informatiques DXC Technology

DXC.N serait en pourparlers avancés pour céder sa division de logiciels et de services destinés au secteur de l’assurance à la société d’investissement privée Eldridge Industries pour environ 2,4 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

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** La société chinoise Hansoh Pharmaceutical 3692.HK a annoncé avoir conclu un partenariat et un accord de licence avec Roche ROPC.S , d’une valeur potentielle supérieure à 15 milliards de dollars, portant sur un portefeuille de programmes de conjugués anticorps-médicaments. nL4N4650QG

** Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA

MRCG.DE a annoncé qu’il allait acquérir la société britannique Silence Therapeutics SLN.O dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’environ 1,3 milliard de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de médicaments de précision et s’adjoignant une technologie de médicaments ciblant l’ARN.

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** Silgan Holdings SLGN.N et la société de capital-investissement American Industrial Partners ont annoncé qu’ils racheteraient Trivium Packaging dans le cadre d’une opération de 3,4 milliards de dollars, alors que le fabricant américain d’emballages pour biens de consommation cherche à étendre sa présence en Europe. nL6N4650QI

** La société d’investissement américaine KKR KKR.N a annoncé qu’elle céderait la société de location de wagons Infinity Transportation à son homologue Ares Management ARES.N pour environ 2,9 milliards de dollars. nL4N4650RR

** Le groupe minier australien New Hope NHC.AX a annoncé qu’il allait acquérir son homologue non coté Malabar Resources dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,4 milliards de dollars australiens (1,67 milliard de dollars), ce qui lui permettra de détenir la totalité de la mine de charbon de Maxwell, en Nouvelle-Galles du Sud. nL4N46405Y

** La société australienne FleetPartners FPR.AX a annoncé avoir conclu un accord contraignant en vue de son rachat par SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, dans le cadre d’une opération valorisant la société de location de véhicules à 1,13 milliard de dollars australiens (786,71 millions de dollars), ce qui a propulsé son action à un niveau record. nL4N46405G

** Le fabricant autrichien de moteurs et de pièces détachées Steyr Motors 4X0.VI a annoncé que le constructeur américain de drones Red Cat Holdings RCAT.O prévoyait de racheter la société dans le cadre d’une opération évaluée à environ 204,8 millions d’euros (230 millions de dollars). nL8N4650CZ

** La chaîne de supermarchés française Carrefour CARR.PA a conclu un accord avec le groupe Colruyt COLR.BR en vue d’acquérir la société locale de distribution alimentaire Codifrance pour 152 millions d’euros (171 millions de dollars), a-t-elle indiqué. nFWN4630NF

** Le groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE et la compagnie maritime suisse MSC ont acquis le chantier naval roumain de Mangalia pour 138 millions d’euros (155 millions de dollars) et entendent le développer pour la construction navale tant civile que militaire, a déclaré Rheinmetall. nL8N4650DA