((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de ARC Resources, Delivery Hero, Bank of America, DCC, Fairfax Financial et Perpetuals.com)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 19h45 GMT:

** ARC Resources ARX.TO a annoncé mardi que ses actionnaires avaient voté en faveur de son rachat par Shell SHEL.L , franchissant ainsi une nouvelle étape vers l'une des plus importantes opérations de l'année dans le secteur de l'énergie.

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** Delivery Hero DHER.DE a déclaré mardi être en négociations avancées avec Uber Technologies UBER.N concernant une éventuelle offre publique d'achat, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans la presse selon lesquelles la société américaine de VTC et de livraison de repas serait en pourparlers avec le groupe allemand.

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** Bank of America BAC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, le chaos sur les marchés mondiaux ayant alimenté un volume de transactions record, tandis qu’une vague de fusions-acquisitions a stimulé les activités de banque d’investissement.

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** Le distributeur d’énergie irlandais DCC DCC.L est sur le point d’accepter une proposition de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,64 milliards de dollars) émanant d’un consortium composé de KKR KKR.N et d’Energy Capital Partners, malgré la résistance des actionnaires, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** L’Inde a reçu des offres révisées de la part de la société canadienne Fairfax Financial FFH.TO et de la banque Emirates NBD de Dubaï ENBD.DU concernant la vente de sa participation majoritaire dans IDBI Bank IDBI.NS , ont indiqué deux sources, relançant ainsi une transaction qui avait été bloquée plus tôt cette année en raison de divergences sur la valorisation.

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** Perpetuals.com PDC.O , une entreprise mondiale de fintech, a mis fin aux discussions visant à acquérir éventuellement une partie d’une activité étroitement liée à World Liberty Financial, la société de cryptomonnaies soutenue par la famille Trump, selon un communiqué de presse publié mardi par Perpetuals.

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** Mission a renforcé sa plateforme en Amérique latine grâce à l’acquisition de Capital Bay Underwriting, une société de gestion générale (MGU) spécialisée dans la réassurance facultative des branches financières et basée à Miami, auprès de Ryan Specialty.

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** Thomson Reuters TRI.TO a annoncé qu’elle céderait une participation de 51% dans son activité Global Print à KKR pour environ 500 millions de dollars et qu’elle formerait une coentreprise avec la société de capital-investissement, qui détiendrait une licence exclusive pour la distribution de son contenu sous forme de livres imprimés et numériques.

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** KKR a rejoint Amwins Group et Dragoneer Investment Group au sein du consortium candidat à l’acquisition de Steadfast, a annoncé mardi le courtier australien.

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** Genesis Minerals GMD.AX a convenu d’acquérir sa concurrente de plus petite taille, Vault Minerals

VAU.AX , dans le cadre d’une opération qui donnerait naissance au troisième plus grand producteur d’or d’Australie, avec une capitalisation boursière d’environ 12,6 milliards de dollars australiens (8,71 milliards de dollars).

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