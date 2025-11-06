((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Singtel, Innosera, Aquarian, et Charles Schwab)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Une unité de Singapore Telecommunications STEL.SI a offert de vendre des actions de l'indien Bharti Airtel BRTI.NS dans une transaction qui pourrait rapporter environ 103,5 milliards de roupies (1,18 milliard de dollars), a rapporté Bloomberg News, citant les termes de l'offre.

** Innosera, un consortium dirigé par Nordic Capital et Permira, n'a pas réussi à obtenir le soutien nécessaire des actionnaires pour son projet de rachat de Bavarian Nordic BAVA.CO et va retirer son offre.

** L'investisseur financier Aquarian Capital, soutenu par Abu Dhabi, a accepté de racheter le fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O

dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, mettant ainsi un terme à un processus de vente qui a duré la majeure partie de l'année.

** Charles Schwab SCHW.N a accepté d'acheter la plateforme d'actions privées Forge Global FRGE.N , dans le cadre d'une transaction évaluée à 660 millions de dollars, alors que les sociétés de Wall Street cherchent à répondre à la demande croissante des investisseurs pour un accès aux startups à forte croissance.

** Turkish Airlines < THYAO.IS > a signé un accord pour acheter environ un quart du transporteur espagnol Air Europa, ont déclaré les compagnies aériennes.

** State Bank of India < SBI.NS >, la plus grande banque du pays en termes d'actifs, a déclaré qu'il vendrait une participation de 6,3 % dans SBI Funds Management par le biais d'une offre publique initiale, sa deuxième tentative après une annonce antérieure en 2021.

** KKR & Co < KKR.N > et Singapore Telecommunications < STEL.SI > sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de S$5 milliards ($3.9 milliards), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

** L'indien Mahindra & Mahindra < MAHM.NS > a vendu la totalité de sa participation de 3,5 % dans RBL Bank < RATB.NS > pour 6,78 milliards de roupies (77,1 millions de dollars), a déclaré le constructeur automobile, ce qui représente un retour de 62,5 % sur son investissement de 2023.

nL4N3WI0C9 ** La compagnie aérienne publique Qatar Airways a décidé de vendre la totalité de sa participation dans Cathay Pacific Airways < 0293.HK > pour environ 897 millions de dollars (6,97 milliards de dollars HK), marquant ainsi sa sortie complète de la compagnie aérienne phare de Hong Kong après huit ans.

** Nissan Motor < 7201.T > a conclu un accord de 97 milliards de yens (643 millions de dollars) pour vendre et louer en retour son siège mondial à Yokohama, au Japon, dans le cadre de ses plans de restructuration, a déclaré le constructeur automobile.

** Charles Schwab < SCHW.N > devrait annoncer un accord d'acquisition pour la place de marché privée Forge Global < FRGE.N > dans le cadre d'une offre évaluée à jusqu'à 600 millions de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi, selon deux personnes familières avec les termes de l'accord.

** Pfizer < PFE.N > se prépare à adoucir de nouveau son offre pour Metsera < MTSR.O >, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

** La plateforme MGA Doxa a acquis le fournisseur American Hole 'n One basé en Géorgie (AHNO) dans le but d'étendre l'indemnisation des prix, l'assurance des promotions d'événements, l'assurance des promotions sportives et l'assurance du trou d'un coup.

** MFE-MediaForEurope < MFEB.MI >, le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, négocie l'achat de 33% maximum de la société de médias portugaise Impresa < IMPA.LS > à la famille Balsemao, a déclaré Impresa mercredi.