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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 10h30 GMT:

** UniCredit CRDI.MI , la deuxième banque italienne, a déclaré que la Banque centrale européenne l'avait autorisée à prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE , après qu'une offre publique d'achat hostile finalisée en juillet a porté sa participation dans son concurrent allemand à 48%.

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** CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé avoir accepté d'être rachetée par un consortium de sociétés d'investissement privées mené par GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d'une opération de retrait de la cote évaluée à 6,1 milliards de dollars.

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** La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré qu’elle ne soumettrait pas le projet d’acquisition du Telegraph Media Group par Axel Springer à une enquête plus approfondie en matière de concurrence, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de l’opération.

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** La société de cybersécurité Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises.

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