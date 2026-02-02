((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: ESAB Corp, Brookfield Asset Management, CVC Capital Partners, Devon Energy, Novacore, Eldorado Gold, ESAB Corp, Optio Group Mises à jour: CAB Payments Holdings, Qoria)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Le fabricant d'équipements de soudage ESAB Corp ESAB.N a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'instruments de test Eddyfi Technologies pour 1,45 milliard de dollars, dans le but d'élargir son portefeuille de produits et de s'exposer à des marchés en plein essor tels que l'aérospatiale et la défense.

** Brookfield Asset Management BAM.N a déclaré qu'il achèterait Peakstone Realty Trust PKST.N pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui a fait grimper les actions de la société d'investissement immobilier industriel de 33 % dans les échanges avant bourse.

** CAB Payments Holdings CABP.L a rejeté une offre de rachat améliorée de 292 millions de dollars d'un consortium dirigé par Helios Investment Partners, déclarant que l'offre en espèces sous-évaluait fondamentalement la société britannique de traitement des paiements transfrontaliers.

** Devon Energy < DVN.N > et Coterra Energy < CTRA.N > ont décidé de fusionner dans le cadre d'une transaction boursière de 58 milliards de dollars, pour devenir un producteur à grande capitalisation occupant une position de premier plan dans le bassin permien, alors que le secteur du schiste se consolide pour réduire les coûts et augmenter l'échelle.

** La société de capital-investissement CVC Capital Partners < CVC.AS > a accepté de vendre la société japonaise de soins personnels FineToday à Bain Capital dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 200 milliards de yens (1,29 milliard de dollars), a déclaré une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

** Novacore, fournisseur d'assurances spécialisées soutenu par New Mountain Capital, a conclu un accord définitif pour acquérir CP Insurance Associates (CPIA), société basée au Texas, a annoncé la société.

** Eldorado Gold < ELD.TO > va acquérir la société canadienne Foran Mining < FOM.TO > dans le cadre d'une transaction évaluant le développeur de cuivre à environ 3,8 milliards de dollars canadiens (2,79 milliards de dollars), ajoutant un deuxième projet de croissance à court terme et augmentant son exposition au cuivre.

** Qoria < QOR.AX >, société cotée en Australie, a déclaré que le groupe américain Aura Consolidated Group acquerrait l'entreprise technologique à une valeur implicite de 972 millions de dollars australiens ( 675,64 millions de dollars), puis réinscrirait l'entité fusionnée à la bourse australienne.

** Optio Group a acquis l'assureur norvégien AGS Forsikring, a déclaré l'AGM spécialisée.

** Un accord entre Indian Oil Corp IOC.NS et le négociant mondial Vitol pour former une coentreprise commerciale à parts égales a été retardé en raison de divergences sur certaines clauses du contrat, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

** L'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA <TIMS3.SA > est en pourparlers pour racheter une participation de 51% dans une entreprise de réseaux de fibres optiques qu'il contrôlait auparavant, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir environ 170 millions de dollars, ont déclaré deux personnes au fait de l'affaire.

** FitzWalter Capital a déclaré qu'il ne ferait pas de nouvelle offre publique d'achat pour l'opérateur britannique de vente aux enchères en ligne Auction Technology Group < ATG.L >, après que la société a rejeté une proposition de 491 millions de livres (671,20 millions de dollars) de la part de son principal actionnaire.

** Un consortium dirigé par KKR KKR.N est sur le point de conclure un accord pour l'achat de ST Telemedia Global Data Centres, basé à Singapour, qui le valoriserait à plus de 13 milliards de dollars singapouriens (10 milliards de dollars), a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

** Bain Capital a finalisé les plans d'acquisition de FineToday Holdings, l'entreprise japonaise de soins personnels à l'origine de la marque de shampoing Tsubaki, dans le cadre d'une transaction qui devrait valoir environ 200 milliards de yens (1,29 milliard de dollars), a rapporté Nikkei dimanche.

