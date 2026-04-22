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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Inhibrx Biosciences, Cboe Global Markets, Amneal Pharmaceuticals, Commerzbank, JD.com, KSL Capital Partners, EssilorLuxottica, MBK Partners, Intertek, United Airlines, Beazley, RTL Mises à jour: Deutsche Telekom)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 1950 GMT mercredi:

*** Inhibrx Biosciences INBX.O a suscité l'intérêt de fabricants de médicaments, dont Merck & Co MRK.N , l'allemand Merck KGaA MRCG.DE et le japonais Ono Pharmaceutical 4528.T , pour un traitement expérimental contre le cancer qui pourrait être évalué à plus de 8 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

nL1N4150YC

** Le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU a obtenu l'approbation inconditionnelle de l'UE pour son acquisition de Sky Deutschland après que les régulateurs aient déclaré que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence en Europe.

nL8N4152CP

** L'assureur spécialisé Beazley BEZG.L , coté à Londres, a déclaré que ses actionnaires avaient approuvé le rachat en espèces par le groupe suisse Zurich Insurance ZURN.S pour 8,1 milliards de livres (10,94 milliards de dollars), avec 99,9% de votes favorables lors d'une réunion qui s'est tenue plus tôt dans la journée.

nL4N4151VY

** Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a minimisé les spéculations sur un rapprochement potentiel avec American Airlines AAL.O et a refusé de commenter les informations selon lesquelles il aurait soumis l'idée à la Maison Blanche.

nL4N4151XA

** La société britannique d'essais de produits Intertek

ITRK.L a déclaré qu'elle examinait une proposition d'acquisition édulcorée du groupe suédois de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , l'évaluant à 8,3 milliards de livres (11,22 milliards de dollars).

nL4N4151JU

** Le gouvernement japonais a conseillé au fonds d'investissement asiatique MBK Partners d'interrompre son acquisition du fabricant de machines-outils Makino Milling Machine 6135.T à la suite d'un examen de la sécurité nationale, a rapporté le journal Nikkei.

nL4N4151OM

** Leonardo Maria Del Vecchio a conclu un accord préliminaire avec des banques pour un prêt de 10 milliards d'euros (11,7 milliards de dollars) afin de racheter deux de ses frères et sœurs dans le holding familial qui contrôle EssilorLuxottica ESLX.PA , ont déclaré deux sources proches du dossier.

nL8N4151UE

** La société de capital-investissement KSL Capital Partners a accepté d'acheter Invited Clubs, un opérateur de clubs de golf et de clubs de membres, pour environ 3 milliards de dollars, y compris la dette, selon des sources familières avec l'affaire.

nL6N4141FQ

** Les régulateurs de la concurrence de l'UE évaluent si l'offre de 2,5 milliards de dollars du géant chinois du commerce électronique JD.com 9618.HK pour le distributeur allemand d'électronique Ceconomy CECG.DE implique des subventions chinoises, selon une déclaration de la Commission européenne.

nL1N4150M0

** La directrice générale de Commerzbank CBKG.DE , Bettina Orlopp, a maintenu son opposition à un rachat par UniCredit

CRDI.MI , déclarant aux employés dans une vidéo que la direction "ne voit pas de plan de combinaison convainquant", selon une transcription vue par Reuters.

nL8N4151CV

** Amneal Pharmaceuticals AMRX.O a accepté d'acquérir la société biopharmaceutique Kashiv BioSciences dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur maximale de 1,1 milliard de dollars qui permettra au fabricant de médicaments d'étendre ses activités dans le domaine des biosimilaires.

nL4N4150X7

** Cboe Global Markets a déclaré qu'il vendrait ses bourses d'actions canadiennes et australiennes au TMX Group X.TO pour 300 millions de dollars, alors que l'opérateur boursier se concentre sur des domaines à plus forte croissance tels que les produits dérivés, les actifs numériques et les marchés prédictifs.

nL4N4150YO

** Uber UBER.N a investi dans la société française de véhicules à hydrogène HysetCo pour un montant non divulgué. C'est la première fois que la société de covoiturage investit dans une entreprise française, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

nFWN41417B

** Deutsche Telekom DTEGn.DE étudie la possibilité de fusionner avec T-Mobile US TMUS.O pour créer un géant transatlantique des télécommunications, ce qui constituerait la plus grande fusion publique jamais réalisée, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

nL8N4150GR

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,5000 USD NASDAQ -2,29%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
12,8200 USD NASDAQ -1,54%
BEAZLEY
1 274,250 GBX LSE -0,14%
CECONOMY
4,2600 EUR XETRA 0,00%
COMMERZBANK
34,820 EUR XETRA -3,12%
DEUTSCHE TELEKOM
27,420 EUR XETRA -4,76%
EQT
30,110 EUR Tradegate +0,03%
ESSILORLUXOTTICA
201,500 EUR Euronext Paris -2,52%
INHIBRX BIO
115,0900 USD NASDAQ +36,88%
INTERTEK GROUP
4 958,500 GBX LSE +1,36%
MAKINO MILLING M
70,1200 USD OTCBB +16,65%
MERCK
115,600 EUR XETRA -1,62%
MERCK
112,870 USD NYSE +0,27%
ONO PHARMACEUTIC
14,5500 USD OTCBB 0,00%
RTL GROUP
38,050 EUR XETRA -1,68%
T-MOBILE US
188,9200 USD NASDAQ -3,31%
TMX GROUP
54,590 CAD TSX +1,30%
UBER TECH
75,595 USD NYSE -2,14%
UNICREDIT
65,680 EUR MIL -1,98%
UNITED AIRLINES
91,7100 USD NASDAQ -5,58%
ZURICH INSUR GR
548,800 CHF Swiss EBS Stocks -2,59%
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