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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 18:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mises à jour: Alimentation Couche-Tard)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 13 h 30 GMT:

** Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard < ATD.TO > a annoncé son intention d'acquérir la société polonaise Zabka < ZAB.WA > pour environ 8,7 milliards de dollars, ce qui constitue sa plus importante acquisition et lui permet de renforcer sa présence en Europe centrale et orientale après avoir renoncél'année dernièreà une offre de 46 milliards de dollars sur la société japonaise Seven & I < 3382.T >.

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** La banque espagnole Santander < SAN.MC > a proposé d'acquérir les quelque 10 % de participation qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne < SANB11.SA > par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 1,9 milliard d'euros (2,19 milliards de dollars), a-t-elle annoncé jeudi.

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** La banque d’investissement publique française Bpifrance a cédé une participation de 2,5% dans le groupe de télécommunications Orange < ORAN.PA > pour 1,1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars), tout en conservant sa place aux côtés de l’État français en tant que premier actionnaire de l’opérateur de télécommunications.

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** Shell < SHEL.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société pétrolière et gazière hongroise MOL Group < MOLB.BU > pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL.

nL4N43X0JE

** La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's < SBRY.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder son enseigne de grande distribution Argos pour un montant d'au moins 120 millions de livres sterling (161 millions de dollars), se séparant ainsi d'une activité qu'elle avait rachetée pour 1,1 milliard de livres sterling il y a dix ans.

nL4N43X0ML

** HSBC < HSBA.L >, < 0005.HK > a annoncé qu’elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de crédit à la consommation, d’une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l’investissement Blackstone < BX.N >, marquant ainsi son retrait de la banque de détail en Australie.

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Fusions / Acquisitions

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