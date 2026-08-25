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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 21:33
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Ursa Major, Siemens Energy et Gunvor)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 19 h 00 GMT :

** Le négociant en matières premières Gunvor est en pourparlers pour racheter des actifs américains de production de gaz naturel à la société énergétique privée Silver Hill Energy Partners, renforçant ainsi ses efforts pour mettre en place une activité intégrée de production et de commercialisation de gaz de schiste, ont déclaré quatre sources à Reuters. nL1N44M0P6

** Siemens Energy ENR1n.DE prévoit de céder la majeure partie de sa division fournissant les clients industriels, a-t-elle indiqué, dans le but de recentrer les activités du fournisseur d’équipements électriques sur le secteur en plein essor des services publics. nL4N44M1B1

** La société d’aérospatiale et de défense Ursa Major va entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d’une opération de 2,3 milliards de dollars avec la société à chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp. III, ont déclaré les entreprises, ce qui lui permettra de renforcer ses capacités dans les technologies d’armement très demandées, notamment les moteurs hypersoniques. nL4N44M0MP

** Le distributeur pharmaceutique américain McKesson MCK.N a annoncé qu’il allait racheter la société privée Precision Medicine Group dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,25 milliards de dollars, s’inscrivant ainsi dans une stratégie menée depuis plusieurs années visant à renforcer ses activités à forte croissance.

nL4N44M0SS

** La société néo-zélandaise SkyCity Entertainment SKC.NZ a déclaré avoir rejeté en mai deux offres de rachat distinctes qui l’évaluaient à un montant maximal de 826,75 millions de dollars néo-zélandais (492,33 millions de dollars), au motif qu’elles sous-évaluaient la société et que les conditions de la transaction étaient “problématiques”.

nL6N44L11T

** L'assureur japonais Tokio Marine 8766.T a désigné l'assureur australien Suncorp SUN.AX comme cible privilégiée de rachat après avoir examiné plusieurs options potentielles, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

nL4N44M02A

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MCKESSON
905,180 USD NYSE +3,59%
SIEMENS ENERGY
152,760 EUR XETRA +2,70%
SUNCORP GROUP
11,000 EUR Tradegate 0,00%
SUNCORP GROUP
13,0300 USD OTCBB 0,00%
TOKIO MARINE
40,995 EUR Tradegate +3,52%
TOKIO MARINE
47,5600 USD OTCBB +2,09%
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