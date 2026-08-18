((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: KKR)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 19 h 30 GMT:

** La société de capital-investissement KKR KKR.N a proposé de racheter le distributeur américain de gaz naturel et d’électricité UGI Corp UGI.N pour 9 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. nL4N44F0Y7

** Le groupe BMS a conclu un accord définitif en vue de céder sa division américaine de réassurance à Willis Re, ont annoncé mardi les deux sociétés. nL6N44F0XF

** Goldman Sachs GS.N va racheter l'investisseur immobilier commercial LCN Capital Partners pour un montant pouvant atteindre 410 millions de dollars, a indiqué la banque de Wall Street. nL4N44F0NO

** WCF Insurance a signé un accord en vue d’acquérir l’assureur spécialisé Work First Casualty Company, a annoncé l’assureur. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée le 1er décembre 2026. nL6N44F0KC

** La société d’investissement mondiale Brookfield BN.TO tente pour la quatrième fois de racheter Reliance Worldwide

RWC.AX avec une offre de 4,1 milliards de dollars australiens (2,91 milliards de dollars), malgré une chute des bénéfices et des perspectives d’activité incertaines pour le groupe australien de matériel de plomberie, en raison des droits de douane et de la volatilité du marché immobilier. nL4N44E1FM

** Le gestionnaire d’investissements australien EQT Holdings

EQT.AX a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société de courtage américaine TPG Global, LLC, valorisant l’entreprise à 657,8 millions de dollars australiens (467,63 millions de dollars). nL4N44F00K

** Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , acquiert des données commerciales internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, en faillite, pour 10 millions de dollars, précisant qu’elle prévoit d’utiliser ces données pour le développement de produits et l’entraînement de ses modèles d’IA. nL1N44E0TP

** La société américaine Madison Air Solutions MAIR.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter le fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst dans le cadre d’une transaction de 5,4 milliards de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine de la qualité de l’air et de la ventilation afin de tirer parti du marché en forte croissance du refroidissement des centres de données. nL4N44E0NJ

** La société indienne de fintech Paytm PAYT.NS a annoncé lundi que Resilient Asset Management, société basée aux Pays-Bas et détenue à 100 % par son fondateur et directeur général Vijay Shekhar Sharma, avait proposé de céder une participation pouvant aller jusqu’à 4,98% dans l’entreprise. nL4N44E11Y