((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** BHP < BHP.AX > a abandonné un dernier effort pour acheter son rival Anglo American < AAL.L > et renforcer sa domination sur le cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

nL1N3WZ080

** Monash IVF Group < MVF.AX > a déclaré qu'il avait rejeté une offre d'un consortium qui évaluait le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (201,11 millions de dollars américains), ce qui a fait grimper ses actions à leur plus haut niveau depuis six mois.

nL4N3X000M

** Qube Holdings < QUB.AX > a déclaré que Macquarie Asset Management, une unité de Macquarie < MQG.AX >, a soumis une proposition non contraignante pour acquérir toutes les actions émises de Qube pour 5,20 dollars australiens en espèces par action, évaluant la société à 11,6 milliards de dollars australiens (7,49 milliards de dollars américains), y compris la dette.

nL1N3WZ082