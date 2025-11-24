 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 984,74
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** BHP < BHP.AX > a abandonné un dernier effort pour acheter son rival Anglo American < AAL.L > et renforcer sa domination sur le cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

nL1N3WZ080

** Monash IVF Group < MVF.AX > a déclaré qu'il avait rejeté une offre d'un consortium qui évaluait le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (201,11 millions de dollars américains), ce qui a fait grimper ses actions à leur plus haut niveau depuis six mois.

nL4N3X000M

** Qube Holdings < QUB.AX > a déclaré que Macquarie Asset Management, une unité de Macquarie < MQG.AX >, a soumis une proposition non contraignante pour acquérir toutes les actions émises de Qube pour 5,20 dollars australiens en espèces par action, évaluant la société à 11,6 milliards de dollars australiens (7,49 milliards de dollars américains), y compris la dette.

nL1N3WZ082

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 717,500 GBX LSE +0,28%
BHP GRP
22,750 EUR Tradegate -1,02%
MACQUARIE GRP
110,380 EUR Tradegate +1,83%
MONASH IVF
0,4000 USD OTCBB 0,00%
QUBE HLDGS
2,5600 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:57 

    Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.

  • Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:54 

    Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).

  • Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:52 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 12:42 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank