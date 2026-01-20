 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** Le britannique GSK < GSK.L > achètera RAPT Therapeutics < RAPT.O > pour 2,2 milliards de dollars, ajoutant à son portefeuille de produits respiratoires et immunologiques les droits mondiaux de l'ozureprubart, le médicament expérimental de l'entreprise américaine contre les allergies alimentaires, ont déclaré les fabricants de médicaments. nL6N3YL0BU

** La société néo-zélandaise Fletcher Building < FBU.NZ > a déclaré qu'elle allait vendre sa division construction à une unité de la société française d'infrastructure VINCI SA < SGEF.PA > pour 315,6 millions de dollars néo-zélandais (182,76 millions de dollars). nL6N3YK12J

** Zurich Insurance Group < ZURN.S > a fait une offre de 7,67 milliards de livres (10,3 milliards de dollars) pour l'assureur spécialisé Beazley < BEZG.L >, rendant publique une offre améliorée qui a fait grimper les actions de la société britannique de 40 % lundi. nL6N3YK0S9

** L'entreprise italienne Hera a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir le groupe de traitement des eaux Sostelia dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 138 millions d'euros (161 millions de dollars), y compris la dette, renforçant ainsi sa position dans le traitement des eaux industrielles et civiles. nL8N3YK0Z8

** Le conglomérat mexicain Grupo Carso < GCARSOA1.MX >, contrôlé par le magnat Carlos Slim, va racheter Lukoil < LKOH.MM > pour détenir une participation à part entière dans les champs pétroliers offshore d'Ichalkil et de Pokoch, a indiqué l'entreprise dans un document déposé lundi. nL1N3YK0GQ

** Clear Group, consolidateur de courtiers britanniques soutenu par Goldman Sachs, a réalisé sa première acquisition de 2026 en achetant le courtier d'assurance Shire Insurance Services Limited (SIS). nL6N3YK0PQ

** Le groupe Optio a annoncé lundi qu'il avait finalisé l'acquisition des 75% restants de l'AGM italienne Heca S.r.l. pour un montant non divulgué. nL6N3YK0NI

** La société de capital-investissement Everstone vendra la totalité de sa participation de 11,26% dans Restaurant Brands Asia < RESR.NS >, le franchisé indien et indonésien de Burger King, dans le cadre d'une transaction qui sera annoncée, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire. nL4N3YK0MY

