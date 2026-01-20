(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Novavax, secteur minier, Netflix, résultats de 3M, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,37% pour le Dow Jones .DJI , de 1,49% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,77% pour le Nasdaq.

* LE SECTEUR DE LA "TECH" est sous pression après la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland. L'UE envisage d'appliquer des droits de douane sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros, voire d'activer son instrument anti-coercition, ce qui toucherait particulièrement les géants technologiques américains.

* SECTEUR MINIER - Les actions cotées aux Etats-Unis de sociétés minières de métaux précieux telles que HECLA MINING

HL.N et ENDEAVOUR SILVER EXK.N bondissent respectivement en avant-Bourse de 6,3% et 4,8%, alors que les cours de l'or ont dépassé pour la première fois les 4.700 dollars l'once et que l'argent oscille près de son record.

* NETFLIX NFLX.O , qui doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street, prend 0,6% en avant-Bourse. Par ailleurs, Netflix a soumis une offre modifiée entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , obtenant le soutien unanime du conseil d'administration du propriétaire de HBO sans augmenter le prix d'achat de 82,7 milliards de dollars, montre un avis réglementaire.

* 3M MMM.N - Le géant industriel américain a affiché mardi un bénéfice ajusté au titre du quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à des réductions de coûts et à des hausses de prix qui ont permis d'améliorer les marges. L'action recule cependant en avant-Bourse de 4%.

* RAPT THERAPEUTICS RAPT.O - Le groupe britannique GSK

GSK.L va racheter l'entreprise américaine pour 2,2 milliards de dollars (1,88 milliards d'euros), ont déclaré les sociétés mardi. L'action RAPT Therapeutics bondit de 65% dans les échanges avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N - Le directeur général d'Abivax

ABVX.PA , Marc de Garidel, a démenti les informations parues dans la presse française selon lesquelles Eli Lilly envisage de racheter la société française de biotechnologie, ajoutant que les spéculations du marché sur un examen par les autorités françaises étaient incompatibles avec le contrôle des investissements étrangers en France.

* NOVAVAX NVAX.O bondit de 4,5% en avant-Bourse. Le laboratoire dit avoir conclu un accord de licence avec Pfizer

PFE.N pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses.

* PFIZER PFE.N - GSK GSK.L et le japonais Shionogi

4507.T ont annoncé mardi que Pfizer allait se retirer de ViiV Healthcare, leur spécialiste du HIV, dans le cadre d'un accord qui rapporte 1,9 milliard de dollars au fabricant américain de médicaments et qui fait plus que doubler la participation de Shionogi dans l'entreprise.

* Le fondateur de LULULEMON LULU.O , Chip Wilson, tente d'évincer la société de capital-investissement Advent dans le cadre de sa bataille pour remanier le conseil d'administration, a rapporté Semafor lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

* MICROSOFT MSFT.O - Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft, affirmant qu'il mérite les "gains injustifiés" qu'ils ont tirés de son soutien initial, selon un document judiciaire déposé vendredi.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O a annoncé samedi son intention d'acheter une usine de fabrication à la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW , dont l'action a pris 10% lundi.

* TESLA TSLA.O devrait être l'un des premiers constructeurs automobiles à bénéficier de la décision du Canada de supprimer les droits de douane de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, grâce à ses efforts précoces pour expédier des voitures depuis son usine de Shanghai vers ce pays et à son réseau de vente bien établi au Canada, selon les experts.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)