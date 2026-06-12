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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées vendredi à 9h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus s'apprête à acquérir le fournisseur japonais de logements étudiants J.S.B. pour 200 milliards de yens (1,25 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars), a rapporté le Nikkei.

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** Rabobank, ING < INGA.AS > et Crédit Agricole < CAGR.PA > sont toutes intéressées par l'acquisition d'une participation dans la banque publique belge Belfius, alors que le gouvernement prévoit une cession partielle, ont rapporté les journaux belges L'Echo et De Tijd, citant des sources.

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** Barclays < BARC.L > a accepté d'acquérir GoHenry, une plateforme de gestion financière destinée aux 6-18 ans, a annoncé la banque britannique, qui cherche à attirer davantage de clients issus de ménages aisés sur son marché domestique.

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** Woodside Energy < WDS.AX > a exercé son droit de préemption pour acquérir la participation de 10,67% de PetroChina < 601857.SS > dans les gisements de gaz de Browse, au large des côtes de l'Australie occidentale, a déclaré la société, bloquant ainsi un accord conclu avec la société japonaise Inpex < 1605.T >.

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** La société d'investissement américaine Elliott Advisors a rejoint les soumissionnaires envisageant le rachat de The Very Group dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le distributeur en ligne britannique à 2 milliards de livres sterling (2,67 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), a rapporté Sky News jeudi.

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Fusions / Acquisitions

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