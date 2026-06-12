A Bayonne, des lycéens "en désobéissance" rédigent leur épreuve de maths en basque

A Bayonne, près de 80 élèves de première d'un lycée immersif en basque ont composé leur épreuve de mathématiques dans cette langue régionale ( AFP / IROZ GAIZKA )

A Bayonne, près de 80 élèves de première d'un lycée immersif en basque ont composé vendredi leur épreuve de mathématiques dans cette langue régionale, sans avoir la certitude qu'elle serait corrigée, assumant un acte "de désobéissance".

La moitié des 155 élèves qui composaient vendredi matin ont revendiqué leur acte lors d'une prise de parole publique à l'issue de l'épreuve, vendredi, devant des parents, des enseignants mais aussi des élus locaux.

Dans une vidéo diffusée par la radio basque Euskal Irratiak, les élèves ont expliqué avoir rédigé leur épreuve en basque, "qu'importe le prix à payer" et ont déclaré "vouloir continuer à se battre pour pouvoir passer leur bac intégralement en basque".

Le 24 mai, le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray avait annoncé la possibilité, à partir du baccalauréat 2028, de passer une épreuve de spécialité dans une langue régionale pour les lycéens ayant suivi cette discipline dans la langue en question.

Mais il précisait que l'épreuve anticipée de mathématiques n'était pas "incluse" dans le dispositif, au motif que "pour attester du caractère bilingue d'une formation dans une matière, il faut l'avoir suivie pendant l'intégralité du cycle terminal", soit en première et en terminale.

" Je ne souhaite pas qu'ils composent en basque", a réitéré Edouard Geffray vendredi, interrogé par l'AFP.

Le ministère recense 3.500 élèves scolarisés en enseignement immersif dans le secondaire en France. La moitié d'entre eux - 1.200 collégiens et 500 lycéens - le sont dans des établissements immersifs de langue basque, de la fédération Seaska.

"Les propos du ministre ont pu créer le doute, mais maintenant les corrections doivent se faire. On verra bien au moment des résultats si les copies en basque ont été prises en considération. Si ce n'est pas le cas, on ne l’acceptera pas et on reprendra les mobilisations", a déclaré vendredi Antton Etcheverry, l'un des représentants de Seaska, à l'AFP.

Depuis plusieurs années, les défenseurs de cette langue régionale demandent plus largement à ce que les collégiens et lycéens bascophones puissent passer l'intégralité de leurs examens dans leur langue d'apprentissage.

Au Pays basque, plus de 4.400 élèves suivent des cursus immersifs, soit 9% de l'ensemble des élèves du territoire, de la maternelle à la terminale.

Plus largement, près d'un tiers des élèves étudient la langue basque, dans des filières bilingues ou immersives, dans le public ou le privé.