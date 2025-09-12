 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 789,95
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif, marquant une nouvelle phase des partenariats les plus médiatisées pour financer la frénésie du ChatGPT.

nL6N3UY0ZC

** Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat pour Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier, ce qui pourrait réunir deux studios hollywoodiens de renom et remodeler l'industrie du divertissement.

nL3N3UY17C

** Les liquidateurs du China Evergrande Group EV1.F ont reçu des offres indicatives non contraignantes pour la participation majoritaire du promoteur dans sa branche de gestion immobilière, et les soumissionnaires potentiels seront invités à présenter des offres finales dès le mois de novembre, a-t-on appris.

nL3N3UY0XM

** Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell SABE.MC a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , une décision qui pourrait accroître la pression sur la banque rivale pour qu'elle augmente son offre.

nL5N3UZ04L

** Carro, le plus grand marché en ligne de voitures d'occasion d'Asie du Sud-Est, envisage une double cotation et prévoit de se renforcer en s'étendant en Australie et en réalisant deux ou trois acquisitions dès le prochain trimestre, a déclaré son directeur général.

nL3N3UY0IX

** Le designer Giorgio Armani, aujourd'hui décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à s'introduire en bourse, selon son testament, ce qui marque un tournant surprenant pour une entreprise très attachée à son indépendance et à ses racines italiennes.

nL6N3UZ0D2

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,3260 EUR Sibe -0,78%
BBVA
16,1250 EUR Sibe -0,46%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MICROSOFT
501,0100 USD NASDAQ +0,13%
Pétrole Brent
66,78 USD Ice Europ +0,71%
Pétrole WTI
62,65 USD Ice Europ +0,69%
WARNER BROS RG-A
16,1700 USD NASDAQ +28,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le créateur de mode italien Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le 4 juillet 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Testament Armani: un géant de la mode pourrait prendre le contrôle de la société
    information fournie par AFP 12.09.2025 12:20 

    Giorgio Armani, décédé le 4 septembre, a demandé par testament à sa fondation, qui hérite de sa société, d'en céder une part importante à un géant du monde de la mode comme LVMH, EssilorLuxottica ou L'Oréal, selon les détails du testament publiés vendredi par la ... Lire la suite

  • Capture d'écran vidéo tirée d'un document distribué par le ministère russe de la Défense, le 12 septembre 2025, montrant les forces armées russes participant aux exercices militaires conjoints Zapad-2025 des forces armées russes et bélarusses dans un lieu non divulgué ( Ministère russe de la Défense / Handout )
    Russie et Bélarus organisent des exercices militaires sous l'oeil inquiet de l'Occident
    information fournie par AFP 12.09.2025 12:16 

    La Russie et le Bélarus, son allié fidèle, ont entamé vendredi des exercices militaires conjoints qui suscitent l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais. Ces manoeuvres se déroulent ... Lire la suite

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché Aldi, à Berlin
    Allemagne: L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en août
    information fournie par Reuters 12.09.2025 12:10 

    L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique. Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par ... Lire la suite

  • Un client passe devant un rayon de thé Twinings dans un supermarché Sainsbury's
    Royaume-Uni: Stagnation de l'économie en juillet
    information fournie par Reuters 12.09.2025 12:10 

    L'économie britannique a stagné en juillet après un rebond de 0,4% en juin, selon les données officielles publiées vendredi. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une croissance nulle en juillet. L'économie britannique a enregistré une croissance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank