Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif, marquant une nouvelle phase des partenariats les plus médiatisées pour financer la frénésie du ChatGPT.

** Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat pour Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier, ce qui pourrait réunir deux studios hollywoodiens de renom et remodeler l'industrie du divertissement.

** Les liquidateurs du China Evergrande Group EV1.F ont reçu des offres indicatives non contraignantes pour la participation majoritaire du promoteur dans sa branche de gestion immobilière, et les soumissionnaires potentiels seront invités à présenter des offres finales dès le mois de novembre, a-t-on appris.

** Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell SABE.MC a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , une décision qui pourrait accroître la pression sur la banque rivale pour qu'elle augmente son offre.

** Carro, le plus grand marché en ligne de voitures d'occasion d'Asie du Sud-Est, envisage une double cotation et prévoit de se renforcer en s'étendant en Australie et en réalisant deux ou trois acquisitions dès le prochain trimestre, a déclaré son directeur général.

** Le designer Giorgio Armani, aujourd'hui décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à s'introduire en bourse, selon son testament, ce qui marque un tournant surprenant pour une entreprise très attachée à son indépendance et à ses racines italiennes.

