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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La société commerciale japonaise Sojitz 2768.T a annoncé avoir accepté de céder l'intégralité de sa participation dans la mine de charbon Gregory Crinum, située dans le Queensland, en Australie, dans le cadre d'une réforme structurelle visant à réduire son exposition au charbon métallurgique. nL1N460098

** Le laboratoire suisse de soins de la peau Galderma

GALD.S a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société américaine ZO Skin Health pour une valeur d’entreprise de 1,5 milliard de dollars, confirmant ainsi une information publiée plus tôt dans la journée par Reuters. nL8N46008F

** La Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a rejeté la demande de Cosette Pharmaceuticals visant à mettre fin à son projet de rachat de Mayne Pharma MYX.AX , confirmant ainsi la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle le laboratoire pharmaceutique américain n’avait aucun motif valable pour renoncer à l’opération. nL4N46006O

** Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé avoir prolongé la période de diligence raisonnable accordée au groupe Hanwha, offrant ainsi au conglomérat sud-coréen davantage de temps pour formuler une offre formelle concernant ses activités américaines, ce qui a entraîné une forte hausse de son cours de bourse. nL4N460098

** Grupo Televisa TLEVISACPO.MX , TV.N et Fintech Holdings ont convenu d’acquérir la filiale mexicaine d’AT&T

T.N pour 2 milliards de dollars en espèces, ce qui annonce un bras de fer avec le géant des télécommunications America Movil

AMXB.MX et marque l’une des plus importantes opérations de fusion-acquisition au Mexique ces dernières années. nL6N45Z18X

** Le directeur de la Fondation Krupp, principal actionnaire du conglomérat allemand Thyssenkrupp TKAG.DE , estime qu'il existe actuellement une "fenêtre d'opportunité" pour scinder la division sidérurgique de l'entreprise, selon une interview publiée. nL8N45Z2DF

** La Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a rejeté la demande de Cosette Pharmaceuticals visant à mettre fin à son OPA sur Mayne Pharma MYX.AX , confirmant ainsi une décision antérieure selon laquelle le laboratoire pharmaceutique américain n’avait aucun motif valable pour renoncer à l’opération. nL4N460030

** Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a donné son accord pour la vente d’une participation de 1,34 % dans la société holding SK Inc 034730.KS à un fonds d’investissement lié au fondateur de Dell Technologies DELL.N , Michael Dell, pour un montant de 544 milliards de wons (406 millions de dollars), comme l’indique un document réglementaire.

nL4N46002N

** L’investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté le groupe Big Yellow BYG.L , coté en Grande-Bretagne, à lancer une révision stratégique, incluant une éventuelle cession de la société de self-stockage. nL6N45Z162

** La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE est en passe de remporter l’appel d’offres pour l’acquisition d’une participation de 44,9 % dans la compagnie nationale portugaise TAP, face à son concurrent Air France-KLM AIRF.PA , a déclaré mardi la chaîne de télévision SIC, citant des sources proches du dossier. nL8N45Z2H8