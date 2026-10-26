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(Ajouts: Ben & Jerry, DoorDash et Surgery Partners)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 20 h 00 GMT:

** Les fondateurs de Ben & Jerry's étudient un accord avec un dirigeant de KKR KKR.N afin de séparer leur marque de son propriétaire actuel, selon le Wall Street Journal. nL3N46C1MG

** DoorDash DASH.O est en négociations avancées pour acquérir la plateforme de livraison de courses Instacart

CART.O et l'opération pourrait être conclue dès cette semaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. nL6N46C15D

** Surgery Partners SGRY.O a annoncé qu’elle serait privatisée par HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, dette comprise. nL3N46C10I

** La société canadienne CAE CAE.TO a annoncé qu’elle céderait Flightscape, son activité de logiciels destinés aux compagnies aériennes, à SITA, une autre entreprise mondiale spécialisée dans les technologies aéronautiques, dans le cadre d’une transaction évaluée à 500 millions de dollars, dette comprise. nL6N46C0RN

** EQT EQT.N a annoncé le rachat de Range Resources

RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, visant à créer le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis, en misant sur la hausse de la demande liée aux exportations de GNL et à la production d’électricité. nL3N46C0NK

** AmTrust International s’est implantée en France grâce à l’acquisition de Wakam, a annoncé l’assureur spécialisé.

nL6N46C0NT

** Le producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N a annoncé qu’il allait acquérir le producteur canadien Logan Energy LGN.V dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 890 millions de dollars, dette comprise. nL3N46C0S9

** Eni ENI.MI a finalisé la vente de sa filiale nigériane Agip Energy and Natural Resources (AENR) à la société nigériane APEX, a indiqué le groupe italien. nL5N46C0MQ

** La banque brésilienne Itaú ITUB3.SA a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’intégralité des actions émises par la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle NeoSpace AI. nS0N45E02M

** HSBC HSBA.L va fusionner la division de gestion d’actifs de Hang Seng Bank avec son activité de fonds, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, après que la banque londonienne a racheté l’établissement de Hong Kong dans le cadre d’une opération de 13,6 milliards de dollars.

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** Ingenia Communities Group INA.AX a reçu une offre publique d'achat de la part d'AVID Property Group pour 2,2 milliards de dollars australiens (1,54 milliard de dollars), propulsant les actions du promoteur immobilier australien à leur plus haut niveau de clôture depuis neuf mois. nL2N46C015