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(Ajouts: Francisco Partners, SThree, CVC Capital Partners Mises à jour:)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 13 h 30 GMT:

** Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et KKR KKR.N ont conclu un accord en vue d'acquérir des participations minoritaires dans l'éditeur de logiciels italien TeamSystem auprès de son principal investisseur, Hellman & Friedman, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

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** Le cabinet de recrutement SThree STEMS.L a rejeté à l’unanimité une offre publique d’achat non sollicitée, entièrement en numéraire, émanant du groupe américain Circle8 Group CIRC.O , estimant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société britannique et ses perspectives d’avenir.

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** CVC Capital Partners a entamé des négociations finales en vue d’acquérir les activités en Chine continentale du fabricant de lentilles de contact Ginko International, détenues par EQT, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

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** La société pétrolière et gazière chypriote Energy Holdings ENH.OL a accepté d’acquérir l’entreprise de forage en eaux profondes Ventura Offshore VTURA.OL afin de créer une plateforme plus importante pour la génération de trésorerie, la distribution aux actionnaires et la croissance, ont déclaré les sociétés cotées à Oslo.

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** Le site d’enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir son concurrent ACV Auctions ACVA.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’environ 1,9 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée sur le marché de la revente en gros de véhicules entre concessionnaires.

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** La filiale nord-américaine de Shell SHEL.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans un complexe de centrales électriques au gaz situé dans le Rhode Island à Constellation Energy CEG.O pour 715 millions de dollars, tout en se développant sur le marché lucratif de l’électricité de la région Mid-Atlantic aux États-Unis.

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