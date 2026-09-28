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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Francisco Partners, SThree, CVC Capital Partners Mises à jour:)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 13 h 30 GMT:

** Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et KKR KKR.N ont conclu un accord en vue d'acquérir des participations minoritaires dans l'éditeur de logiciels italien TeamSystem auprès de son principal investisseur, Hellman & Friedman, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

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** Le cabinet de recrutement SThree STEMS.L a rejeté à l’unanimité une offre publique d’achat non sollicitée, entièrement en numéraire, émanant du groupe américain Circle8 Group CIRC.O , estimant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société britannique et ses perspectives d’avenir.

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** CVC Capital Partners a entamé des négociations finales en vue d’acquérir les activités en Chine continentale du fabricant de lentilles de contact Ginko International, détenues par EQT, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

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** La société pétrolière et gazière chypriote Energy Holdings ENH.OL a accepté d’acquérir l’entreprise de forage en eaux profondes Ventura Offshore VTURA.OL afin de créer une plateforme plus importante pour la génération de trésorerie, la distribution aux actionnaires et la croissance, ont déclaré les sociétés cotées à Oslo.

nL6N4530JK

** Le site d’enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir son concurrent ACV Auctions ACVA.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’environ 1,9 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée sur le marché de la revente en gros de véhicules entre concessionnaires.

nL4N4521LW

** La filiale nord-américaine de Shell SHEL.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans un complexe de centrales électriques au gaz situé dans le Rhode Island à Constellation Energy CEG.O pour 715 millions de dollars, tout en se développant sur le marché lucratif de l’électricité de la région Mid-Atlantic aux États-Unis.

nL4N4521J8

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
10,460 USD NYSE +0,05%
ATLANTIC INTL
0,8276 USD NASDAQ -8,05%
CIRCLE8 GROUP
0,3761 USD NASDAQ +9,01%
CNSTLLTN ENER CO
259,9400 USD NASDAQ -1,26%
COPART
27,2050 USD NASDAQ -1,40%
CVC CPTL
12,4700 EUR Euronext Amsterdam +0,81%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
KKR & CO
94,060 USD NYSE -2,69%
Pétrole Brent
106,42 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
94,06 USD Ice Europ +1,79%
SHELL
3 654,000 GBX LSE +1,19%
STHREE
307,750 GBX LSE +1,90%
STHREE
13,303 GBX LSE -95,41%
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GENFIT
9,94 +11,43%
TOTALENERGIES
80,16 +0,21%
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