((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Hugo Boss et Kontron)

10 juin - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à20h00 GMT:

** Frasers Group FRAS.L , le distributeur contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé mercredi une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande en difficulté Hugo Boss

BOSSn.DE . nL1N42I0QZ

** La société technologique cotée à Taïwan Ennoconn Corp

6414.TW a annoncé mercredi avoir lancé une offre publique d'achat sur la société autrichienne Kontron KTN.VI , proposant 23,50 euros par action à l'ensemble de ses actionnaires.

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** Le producteur de pétrole APA < APA.O > a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Savant Alaska pour environ 70 millions de dollars, s'assurant ainsi l'accès à des infrastructures pétrolières et de pipelines situées près des concessions de l'est du North Slope, en Alaska.

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** Le distributeur d'énergie irlandais DCC < DCC.L > a déclaré avoir reçu une offre en numéraire améliorée de 66,72 £ (89,29 $) par action de la part d'un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR < KKR.N > et Energy Capital Partners.

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** Thyssenkrupp < TKAG.DE > a cédé sa participation restante de 15 % dans la société italienne d'acier inoxydable AST à Arvedi, a annoncé le groupe industriel allemand.

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** BizLink Holding < 3665.TW >,fabricant de câbles et de connecteurs cotée à Taïwan, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter la société singapourienne Interplex Datacom pour une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars en espèces, dans le cadre de son expansion dans le secteur de la connectivité et des infrastructures pour centres de données.

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** L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor < TEL.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir l'opérateur de fibre optique Enivest pour 2,5 milliards de couronnes norvégiennes (263,55 millions de dollars), élargissant ainsi sa couverture haut débit dans l'ouest de la Norvège.

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** Gallagher a acquis une participation majoritaire dans ACE Re Gallagher Arabia Reinsurance Brokers, renforçant ainsi sa présence en Arabie saoudite alors que le royaume cherche à attirer davantage d'entreprises internationales et à diversifier son économie.

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** La société australienne Sigma Healthcare < SIG.AX > a déclaré avoir entamé des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle acquisition de la chaîne de pharmacies britannique Boots.

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** Le groupe australien Steadfast < SDF.AX > a déclaré qu'Amwins Group et Dragoneer Investment Group avaient proposé de racheter le courtier en assurance dans le cadre d'une transaction de 7,7 milliards de dollars australiens (5,41 milliards de dollars), dette comprise, ce qui a permis à son action d'enregistrer sa meilleure journée de tous les temps.

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** Le groupe norvégien de défense et de technologie Kongsberg < KOG.OL > a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société américaine Zone 5 Technologies, un développeur de systèmes de missiles à faible coût et pouvant être produits en série, dans le cadre des efforts de l'armée de l'air américaine visant à développer ce que l'on appelle des “ munitions de masse abordables ”.

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