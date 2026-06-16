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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La compagnie aérienne low-cost Norwegian Air NAS.OL a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le voyagiste Nordic Leisure Travel Group pour environ 7,94 milliards de couronnes suédoises (soit 842,90 millions de dollars), en espèces et en actions. nL6N42O0EA

** L'Allemagne a officiellement rejeté l'offre d'UniCredit CRDI.MI visant à racheter la Commerzbank CBKG.DE , a déclaré l'agence financière du pays, invoquant un prix trop bas et des inquiétudes quant à ce qu'elle a qualifié d'approche agressive de la banque italienne. nL8N42O0AT

** Qualcomm QCOM.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source directement informée de l'opération. nL4N42N1X5

** Le gestionnaire d'actifs brésilien IG4 a fait une offre non contraignante pour plus de la moitié de la dette détenue par les créanciers de la société de sucre et d'éthanol Raizen RAIZ4.SA , a rapporté lundi le journal local Valor Economico, citant des sources. nL1N42N10Q