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(Ajouts: Financial Leasing, Goldman Sachs et CVC Mises à jour: BASF)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 20 GMT:

** CVC CVC.AS et la société d'investissement belge GBL

GBLB.BR , qui ont relevé ce mois-ci leur offre sur le groupe pharmaceutique italien Recordati RECI.MI à 53 € par action, avaient acquis une participation de 74,3 % dans la société à l'issue de la période d'offre, selon un document réglementaire.

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** La société de capital-investissement Inflexion a annoncé vendredi qu’elle céderait une participation majoritaire dans la société britannique de tests et de conformité en matière de sécurité Celnor Group à Goldman Sachs GS.N Alternatives.

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** Le groupe d’investissement public chinois Shanghai International a proposé de racheter une participation de 51 % dans Haitong Unitrust International Financial Leasing 1905.HK pour environ 1,16 milliard de dollars, selon un communiqué conjoint. nL4N46918E

** Le club de football espagnol Valencia CF a annoncé qu’un groupe d’investissement soutenu par les cofondateurs de KKR, George Roberts et Henry Kravis, allait acquérir une participation de 42 % dans le club dans le cadre d’une opération évaluant ce dernier à 1,25 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars) dette comprise. nL1N4690JL

** BASF BASFn.DE a relevé son offre publique d’achat sur le fabricant allemand de produits chimiques Evonik Industries

EVKn.DE à 24 € par action, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. nL4N469106

** La société minière et métallurgique MMG 1208.HK , cotée à Hong Kong, a proposé vendredi de garantir l’approvisionnement en ferronickel des producteurs européens d’acier inoxydable, afin de répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence concernant son offre de 500 millions de dollars sur l’activité brésilienne de nickel d’Anglo American AAL.L .

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** Malteurop, l’un des plus grands producteurs mondiaux de malt, ingrédient utilisé dans la fabrication de la bière, a racheté Chunlei Malting Co afin d’accroître sa capacité de production en Chine, a annoncé la société française.

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** Les négociations entre Smith & Nephew SN.L et Johnson & Johnson JNJ.N en vue d’une fusion avec la division orthopédique du groupe américain ont échoué après que le groupe coté à Londres a refusé que son ancien directeur général prenne la tête de l’entité issue de la fusion, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier. nL6N4690EV

** Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir le programme de médicaments oraux contre l’inflammation de PepStar Therapeutics, comprenant notamment un traitement expérimental contre les maladies intestinales, pour un montant initial de 1,275 milliard de dollars en espèces. nL4N46825Z