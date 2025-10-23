 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Old Republic International Mises à jour: London Stock Exchange Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Old Republic International a déclaré avoir accepté d'acquérir Everett Cash Mutual Insurance et ses filiales après leur conversion d'une mutuelle en une société par actions, élargissant ainsi la présence de l'assureur américain sur le marché de l'assurance agricole.

nL6N3W40N5

** London Stock Exchange Group < LSEG.L > a déclaré qu'il vendrait 20 % de ses activités de services post-marché et a annoncé un rachat surprise d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars), alors qu'il a publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

nL6N3W40BS

** La société australienne Woodside Energy < WDS.AX > a déclaré qu'elle avait accepté de vendre une participation de 10 % dans le projet de gaz naturel liquéfié en Louisiane ainsi qu'une participation de 80 % et la gestion du pipeline Driftwood à la société américaine Williams < WMB.N > pour un montant de 250 millions de dollars.

nL6N3W310N

L'offre BoursoBank