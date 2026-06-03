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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 9 h 30 GMT:

** Le fournisseur britannique d'équipements de cuisine et d'aménagement intérieur Howden Joinery < HWDN.L > a annoncé mercredi qu'il allait acquérir le distributeur en ligne DIY Kitchens dans le cadre d'une transaction de 390 millions de livres sterling (525 millions de dollars) afin de se développer dans la vente directe aux consommateurs, ce qui a fait grimper son action jusqu'à 5%.

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** Carlyle < CG.O > a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour céder le fournisseur de systèmes d'entraînement mécaniques Flender à Triton Partners dans le cadre d'une transaction entre sociétés d'investissement.

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** Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N > ont annoncé mercredi avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel < AKZO.AS >.

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** Le groupe australien Macquarie < MQG.AX > a annoncé mardi que sa branche de gestion d'actifs et la société brésilienne IG4 Capital avaient convenu de céder une participation majoritaire dans Corredor Logística e Infraestrutura S.A (CLI) au groupe AD Ports < ADPORTS.AD > pour 835 millions de dollars.

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