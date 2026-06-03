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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 9 h 30 GMT:

** Le fournisseur britannique d'équipements de cuisine et d'aménagement intérieur Howden Joinery < HWDN.L > a annoncé mercredi qu'il allait acquérir le distributeur en ligne DIY Kitchens dans le cadre d'une transaction de 390 millions de livres sterling (525 millions de dollars) afin de se développer dans la vente directe aux consommateurs, ce qui a fait grimper son action jusqu'à 5%.

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** Carlyle < CG.O > a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour céder le fournisseur de systèmes d'entraînement mécaniques Flender à Triton Partners dans le cadre d'une transaction entre sociétés d'investissement.

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** Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N > ont annoncé mercredi avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel < AKZO.AS >.

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** Le groupe australien Macquarie < MQG.AX > a annoncé mardi que sa branche de gestion d'actifs et la société brésilienne IG4 Capital avaient convenu de céder une participation majoritaire dans Corredor Logística e Infraestrutura S.A (CLI) au groupe AD Ports < ADPORTS.AD > pour 835 millions de dollars.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

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54,1800 EUR Euronext Amsterdam -18,45%
HOWDEN JOINERY
775,000 GBX LSE +2,65%
MACQUARIE GRP
147,100 EUR Tradegate +0,56%
NIPPON PAINT HD
6,0000 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
292,930 USD NYSE -0,65%
THE CARLYLE GRP
44,4900 USD NASDAQ -1,35%
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