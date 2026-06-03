Le grand magasin R.H. Macy and Co. dans le centre de New York

Macy's a revu à ‌la hausse ses prévisions annuelles mercredi, tandis que le chiffre d'affaires ​trimestriel du détaillant américain a renoué avec la croissance pour la première fois en quatre ans, porté par une forte demande ​en vêtements et accessoires haut de gamme, notamment dans ses magasins Bloomingdale's.

L'action Macy's grimpait ​d'environ 4% en avant-Bourse, dans des ⁠échanges volatils.

Ces résultats soulignent la reprise partielle des dépenses des ‌ménages aux États-Unis, les consommateurs à revenus élevés continuant à acheter sans compter des biens discrétionnaires et ​de luxe, tandis que ‌les ménages à faibles revenus se montrent plus ⁠prudents face à l'incertitude économique croissante.

"Les clients réagissent", a déclaré Tony Spring, président-directeur général de Macy's, qui a engagé un plan ⁠de redressement intitulé "Bold ‌New Chapter" et axé sur les marques haut de ⁠gamme, notamment Bloomingdale's et Bluemercury, l'augmentation des ventes à prix ‌plein, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel, ⁠ainsi que la fermeture des magasins peu performants.

Macy's ⁠table désormais sur ‌un chiffre d'affaires net compris entre 21,50 et 21,75 milliards de ​dollars (18,50 et 18,72 milliards d'euros) ‌2026, contre 21,40 à 21,65 milliards précédemment.

Le groupe anticipe un bénéfice annuel ajusté par ​action compris entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,90 à 2,10 dollars précédemment.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a ⁠augmenté de 1,8% pour atteindre 4,68 milliards de dollars, après 15 trimestres consécutifs de recul des ventes et au-dessus des 4,61 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)