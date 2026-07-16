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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Angelini Pharma a annoncé avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain spécialisé dans les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals < CPRX.O > dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars à laquelle a participé la banque publique italienne CDP.

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** Bridgepoint < BPTB.L > a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la société allemande de tests de laboratoire GBA Group auprès d'Ardian, confirmant ainsi une information de Reuters.

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** ABB < ABBN.S > pourrait encore réaliser d’importantes acquisitions après une opération de 5,5 milliards de dollars visant la société britannique d’automatisation Rotork < ROR.L >>, a déclaré son directeur général, Morten Wierod.

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** Uber < UBER.N > a lancé une offre publique d’achat sur Delivery Hero < DHER.DE >> qui valorise la société allemande de livraison de repas à 14,8 milliards de dollars et donnerait naissance à la plus grande entreprise de livraison de repas au monde hors de Chine.

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** Le groupe Hyundai Motor a annoncé son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d’environ 10 % détenue par le groupe SoftBank < 9984.T >>, une opération qui, selon lui, l’aiderait à déployer des technologies robotiques de pointe dans l’ensemble de ses activités.

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** La société d’investissement suédoise EQT < EQTAB.ST >> va relever son offre sur Kakaku.com < 2371.T >> à plus de 3.400 yens par action, soit un montant supérieur aux 3.384 yens proposés précédemment par LY Corp < 4689.T >>, filiale de SoftBank, et par Bain Capital, selon le Nikkei.

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** Eli Lilly < LLY.N >> est en pourparlers pour acquérir le fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley < ATAI.O >> et un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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