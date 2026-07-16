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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Angelini Pharma a annoncé avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain spécialisé dans les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals < CPRX.O > dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars à laquelle a participé la banque publique italienne CDP.

nL1N43I0C1

** Bridgepoint < BPTB.L > a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la société allemande de tests de laboratoire GBA Group auprès d'Ardian, confirmant ainsi une information de Reuters.

nL1N43I0BV

** ABB < ABBN.S > pourrait encore réaliser d’importantes acquisitions après une opération de 5,5 milliards de dollars visant la société britannique d’automatisation Rotork < ROR.L >>, a déclaré son directeur général, Morten Wierod.

nS8N3Z10EM

** Uber < UBER.N > a lancé une offre publique d’achat sur Delivery Hero < DHER.DE >> qui valorise la société allemande de livraison de repas à 14,8 milliards de dollars et donnerait naissance à la plus grande entreprise de livraison de repas au monde hors de Chine.

nL1N43I05W

** Le groupe Hyundai Motor a annoncé son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d’environ 10 % détenue par le groupe SoftBank < 9984.T >>, une opération qui, selon lui, l’aiderait à déployer des technologies robotiques de pointe dans l’ensemble de ses activités.

nL1N43I027

** La société d’investissement suédoise EQT < EQTAB.ST >> va relever son offre sur Kakaku.com < 2371.T >> à plus de 3.400 yens par action, soit un montant supérieur aux 3.384 yens proposés précédemment par LY Corp < 4689.T >>, filiale de SoftBank, et par Bain Capital, selon le Nikkei.

nL1N43I06K

** Eli Lilly < LLY.N >> est en pourparlers pour acquérir le fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley < ATAI.O >> et un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N43H1AR

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABB
79,880 CHF Swiss EBS Stocks -3,97%
BRIDGEPOINT GRP
307,100 GBX LSE -1,00%
CATALYST PHARMA
31,4900 USD NASDAQ 0,00%
DELIV HERO
38,710 EUR XETRA +1,39%
ELI LILLY & CO
1 156,190 USD NYSE +0,22%
EQT
26,000 EUR Tradegate -0,42%
LY CORP
2,7500 USD OTCBB 0,00%
ROTORK
484,800 GBX LSE +66,71%
SOFTBANK GROUP
31,700 EUR Tradegate -4,93%
UBER TECH
72,680 USD NYSE +0,83%
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