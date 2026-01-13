 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: U.S. Bancorp, Polygon Labs Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** La plateforme militaire Onebrief a déclaré mardi qu'elle avait levé 200 millions de dollars dans un tour de financement qui a donné à la société une évaluation post-money de plus de 2 milliards de dollars.

nL4N3YE1CM

** U.S. Bancorp < USB.N > a déclaré qu'elle achèterait la société de courtage de Wall Street BTIG pour un montant maximum de 1 milliard de dollars en espèces et en actions, s'emparant d'un partenaire pour renforcer sa présence sur les marchés de capitaux.

nL4N3YE14H

** La société de blockchain Polygon Labs a déclaré qu'elle achèterait la société de paiements cryptographiques Coinme et le fournisseur d'infrastructure cryptographique Sequence pour plus de 250 millions de dollars, alors qu'elle cherche à exploiter la demande croissante de transactions basées sur les stablecoins.

nL4N3YE0NC

** La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation jusqu'à 6,41 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui pourrait donner le ton à une forte année de cotations.

nL4N3YE0ZS

** Sino Biopharmaceutical < 1177.HK >, société cotée à Hong Kong, a déclaré qu'elle allait acquérir la société chinoise Hangzhou Hygieia Biomedical pour un montant maximum de 1,20 milliard de yuans (172,04 millions de dollars), afin de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies chroniques.

nL4N3YE0QP

** Le fonds de pension australien Aware Super a déclaré avoir acheté une participation de 31,3% dans la plateforme European Outlet Mall Venture (EOMV), qui possède et exploite quatre centres de magasins d'usine d'une valeur de 2,6 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars).

nL4N3YE0FR

** L'administrateur délégué d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a évoqué la possibilité d'acheter la participation de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI détenue par Delfin lors de contacts avec le directeur de la holding italienne, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

nL1N3YE065

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
9,324 EUR MIL +1,50%
UNICREDIT
71,460 EUR MIL +0,42%
US BANCORP
54,220 USD NYSE -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 17:06 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )
    Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:47 

    David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une grande tristesse ... Lire la suite

  • A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:46 

    Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

  • Le président américain Donald Trump, le 13 janvier 2026, à la base aérienne Andrews Air Force Base, dans le Maryland aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Aux Etats-Unis, une inflation qui cesse d'accélérer mais reste élevée
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:46 

    Le rythme de l'inflation s'est calmé en fin d'année 2025 aux Etats-Unis mais les Américains digèrent mal l'augmentation continue des prix de l'alimentation et de l'électricité. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank