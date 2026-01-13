((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: U.S. Bancorp, Polygon Labs Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** La plateforme militaire Onebrief a déclaré mardi qu'elle avait levé 200 millions de dollars dans un tour de financement qui a donné à la société une évaluation post-money de plus de 2 milliards de dollars.

nL4N3YE1CM

** U.S. Bancorp < USB.N > a déclaré qu'elle achèterait la société de courtage de Wall Street BTIG pour un montant maximum de 1 milliard de dollars en espèces et en actions, s'emparant d'un partenaire pour renforcer sa présence sur les marchés de capitaux.

nL4N3YE14H

** La société de blockchain Polygon Labs a déclaré qu'elle achèterait la société de paiements cryptographiques Coinme et le fournisseur d'infrastructure cryptographique Sequence pour plus de 250 millions de dollars, alors qu'elle cherche à exploiter la demande croissante de transactions basées sur les stablecoins.

nL4N3YE0NC

** La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation jusqu'à 6,41 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui pourrait donner le ton à une forte année de cotations.

nL4N3YE0ZS

** Sino Biopharmaceutical < 1177.HK >, société cotée à Hong Kong, a déclaré qu'elle allait acquérir la société chinoise Hangzhou Hygieia Biomedical pour un montant maximum de 1,20 milliard de yuans (172,04 millions de dollars), afin de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies chroniques.

nL4N3YE0QP

** Le fonds de pension australien Aware Super a déclaré avoir acheté une participation de 31,3% dans la plateforme European Outlet Mall Venture (EOMV), qui possède et exploite quatre centres de magasins d'usine d'une valeur de 2,6 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars).

nL4N3YE0FR

** L'administrateur délégué d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a évoqué la possibilité d'acheter la participation de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI détenue par Delfin lors de contacts avec le directeur de la holding italienne, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

nL1N3YE065