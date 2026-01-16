 Aller au contenu principal
Walmart nomme un initié, David Guggina, au poste de directeur général des États-Unis, dans le cadre d'un remaniement de la direction
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la rémunération du directeur général au paragraphe 6 et du contexte au paragraphe 7)

Walmart WMT.O a nommé vendredi David Guggina, cadre de longue date, à la tête de sa division américaine, succédant ainsi à John Furner, qui prendrait la direction générale du géant de la distribution.

La société avait annoncé en novembre que Doug McMillon prendrait sa retraite après plus d'une décennie à la tête de l'entreprise et que Furner lui succéderait le 31 janvier.

M. Guggina, actuellement directeur du commerce électronique de Walmart U.S., a occupé plusieurs fonctions au cours des près de huit années qu'il a passées chez le distributeur, notamment celle de vice-président exécutif des opérations de la chaîne d'approvisionnement de la division.

Walmart a également nommé Chris Nicholas au poste de directeur général de sa division internationale, après le départ de Kathryn McLay , annoncé jeudi.

Nicholas, actuellement directeur général de Sam's Club, propriété de Walmart, sera remplacé par Latriece Watkins. La société a également promu Seth Dallaire au poste de directeur de la croissance, après avoir occupé la même fonction au sein de la division américaine.

Walmart a déclaré séparément dans un document que le salaire de base annuel de M. Furner avait été fixé à 1,5 million de dollars. Il recevra une prime unique en actions d'une valeur de 10 millions de dollars et sera éligible à une prime annuelle en actions d'une valeur d'environ 17 millions de dollars au cours de l'exercice 2027.

L'entreprise a enregistré une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires pendant près de dix ans d'affilée. Ses actions ont atteint un niveau record en début de semaine. Elles ont gagné 21 % en 2025, dépassant la hausse de 1,3 % de l'indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS .

